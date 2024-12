Matheus Cunha au PSG, un prix à la Kolo Muani

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Tous les grands clubs s'arrachent Matheus Cunha, virevoltant au sein d'une équipe de Wolverhampton malade. Mais, les Wolves ne comptent pas le lâcher pour un prix cassé.

Briller dans une équipe en grande difficulté, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pourtant ce que réalise Matheus Cunha avec Wolverhampton. L'attaquant brésilien est l'une des rares satisfactions des Wolves, 17es de Premier League, cette saison. Son bilan en 18 matchs joués est impressionnant : 10 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Cela lui permet d'éviter la zone rouge à son club mais surtout d'entrer dans les radars des plus grands clubs européens. Le PSG en fait partie mais doit composer avec une concurrence anglaise fournie puisque Chelsea, Arsenal et Manchester United sont très actifs dans ce dossier.

Cunha c'est 70 ME, le PSG prêt à donner plus

Les Red Devils sont d'autant plus motivés que Cunha vient de leur planter un corner direct lors du Boxing Day. Comme souvent au mercato, l'argent aura le dernier mot concernant le Brésilien. Selon Fichajes, il faudra être très costaud financièrement pour s'offrir le joueur de 25 ans. Les Wolves demandent au moins 70 millions d'euros aux clubs intéressés. Un prix élevé puisque Wolverhampton perdrait un élément essentiel de son effectif en pleine lutte pour le maintien. En plus, la formation anglaise avait acheté Cunha 50 millions d'euros à l'Atlético Madrid en 2023.

Matheus Cunha is overperforming his xG by 6.02, the biggest xG overperformance in the Premier League this season. ⚽️ pic.twitter.com/z0903AiMAG — WhoScored.com (@WhoScored) December 29, 2024

Les demandes du 17e de Premier League ne sont pas folles puisque le PSG et Manchester United s'alignent dessus. Parisiens comme Mancuniens donnent même 80 millions d'euros pour Matheus Cunha selon Fichajes. Avec Kolo Muani sur le départ, le Paris SG a de l'argent mais surtout une place disponible pour l'attaquant brésilien. Un investissement logique pour une formation parisienne peu efficace sur la scène européenne cette saison. Reste à voir si le joueur et son club anglais vont privilégier le club parisien désormais. Très influent chez les Wolves et souvent lié à Luis Campos au mercato, Jorge Mendes fera peut-être pencher la balance en faveur de Paris.