Martial au PSG, un échange étonnant en préparation

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Toujours en difficulté à Manchester United, le Français Anthony Martial fait l’objet de rumeurs étonnantes. L’attaquant de Manchester United pourrait atterrir au Paris Saint-Germain dans le cadre d’un échange avec le défenseur polyvalent Nordi Mukiele, seulement remplaçant au club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain veut continuer à franciser son effectif. Après les signatures de Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani cet été, d’autres internationaux tricolores pourraient débarquer chez le pensionnaire du Parc des Princes. La piste du milieu monégasque Youssouf Fofana alimente encore l’actualité mercato du club francilien. Et plus surprenant, le nom d’Anthony Martial apparaît également dans les rumeurs autour du Paris Saint-Germain. On parle pourtant d’un joueur en grande difficulté à Manchester United.

MU : Virer Martial, le premier objectif du nouveau patron https://t.co/rmhvCTgkO7 — Foot01.com (@Foot01_com) November 10, 2023

Peu épargné par les blessures, l’attaquant mancunien passe le plus clair de ses saisons à l’infirmerie. Sa fragilité frustre son manager Erik ten Hag sans cesse contraint de le ménager. Plus qu’une déception, Anthony Martial a même obtenu le statut d’indésirable puisque Jim Ratcliffe, futur actionnaire et patron du secteur sportif des Red Devils, aimerait le pousser vers la sortie. Le Britannique serait opposé à une prolongation de l’attaquant sous contrat jusqu’en juin prochain. Manchester United ne fera donc rien pour empêcher son départ. Selon le Daily Express, le club anglais voudrait même en profiter pour négocier un échange avec Nordi Mukiele.

Un échange improbable

Depuis son arrivée à l’été 2022, pour environ 12 millions d’euros, le défenseur polyvalent sert surtout de doublure à Achraf Hakimi sur le côté droit. Difficile de dire si le Paris Saint-Germain lui ouvrirait la porte. En tout cas, un intérêt parisien pour Anthony Martial semble assez improbable. D’autant que le secteur offensif du coach Luis Enrique ne manque pas de solutions. Il est vrai que les deux avants-centres, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, ne donnent pas entière satisfaction. Mais le conseiller sportif Luis Campos se tournerait probablement vers un joueur en meilleure forme en cas de recrutement à ce poste.