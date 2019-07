PSG : Paris rêve de Youcef Atal, c'est réciproque !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Auteur d’une seconde partie de saison époustouflante à Nice et excellent jusqu’à sa blessure durant la Coupe d’Afrique des Nations avec l’Algérie, Youcef Atal risque d’animer le mercato. Et pour cause, le joueur acheté pour seulement 3,5 ME en Belgique l’été dernier figure notamment dans les petits papiers de l’Atlético de Madrid. En France, le Paris Saint-Germain est également intéressé par le profil du défenseur droit niçois. Et cet intérêt est réciproque, à en croire les informations obtenues par Soccer Link.

« Selon nos informations, Atal fait du PSG sa priorité et espère qu’un transfert soit possible cet été. Signe d’un intérêt réciproque, Paris a rencontré l’entourage du Niçois cette saison afin de prendre le pouls sur ce dossier. Il fait également partie d’une liste de joueurs validée par Thomas Tuchel cette saison, au même titre que Mitchell Weiser (Leverkusen), Kenny Lala (RC Strasbourg) ou encore Ricardo Pereira (Leicester) » a indiqué le média. Néanmoins, l’OGC Nice souhaite prolonger et revaloriser son joueur afin de le convaincre de rester une saison supplémentaire. Le dossier ne sera donc pas simple à boucler pour l'état-major parisien.