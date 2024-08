Manchester United tente un coup, le PSG va halluciner

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG et Manchester United ne parviennent pas à se mettre d'accord pour le transfert de Manuel Ugarte. Résultat, les Red Devils se sont vu proposer un plan B surprenant.

Des transferts qui mettent des mois à se conclure, le mercato en a connu de nombreux. Mais souvent, les clubs s’impatientent avant et passent à autre chose. C’est ce qu’essaye de faire depuis quelques jours Manchester United avec le dossier Manuel Ugarte, alors que le PSG ne veut pas lâcher sa demande d’obtenir 60 millions d’euros pour limiter la casse avec le milieu de terrain uruguayen. Ce dernier rêve de rebondir en Angleterre, même si cela ne le dérangeait pas de rester à Paris, où il est grassement payé et où il est surtout persuadé de pouvoir toujours avoir sa chance de s’y imposer.

L'agent de Verratti au travail

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marco Verratti (@marco_verratti92)

Néanmoins, ce transfert ne voit pas le jour alors que les premières rumeurs datent du mois de juin, et que Casemiro ne fait vraiment plus l’affaire du côté des Red Devils. Résultat, le board de MU cherche de nouveaux joueurs, et une piste étonnante est sortie de terre selon HITC. Il s’agit de faire revenir en Europe une ancienne cible, et surtout un ancien taulier du PSG, en la personne de Marco Verratti. Le joueur le plus titré de l’histoire du club parisien traine sa peine au Qatar actuellement, et ne dirait pas non à un retour au premier plan, alors qu’il n’a que 31 ans. Son agent démarche en tout cas plusieurs clubs européens, alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat à Al-Arab SC.

Mais le rêve devrait être de courte durée, car selon Football Fan Cast, Manchester United ne devrait pas donner suite à cette piste, et cherche un joueur d’impact et de premier plan pour renforcer son milieu de terrain. Notamment parce qu’il est jugé que les meilleurs jours de Marco Verratti sont réellement derrière lui, et que les chances de le voir dominer l’entrejeu comme il pouvait le faire à ses meilleures années au PSG sont désormais lointaines.