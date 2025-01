Man United supplie le PSG, l’échange est dingue

Dans : PSG.

Le PSG et Manchester United discutent d'un deal copieux qui bouleverserait l'attaque des deux formations.

Plus qu’invité par Luis Enrique à se trouver un nouveau club, Randal Kolo-Muani peut au moins constater qu’il a toujours une cote de popularité très élevée, puisqu’en Allemagne, en Italie et en Angleterre, on suit ce dossier de près. Le PSG réclame 60 millions d’euros afin de limiter le casse dans cette opération, pour un joueur acheté 90 millions d’euros il y a un an et demi. En Premier League, on reste persuadé que l’ancien nantais a un gros potentiel et qu’il suffit d’un peu de temps de jeu et de confiance pour rafler la mise.

En grande difficulté en attaque, Manchester United souhaite miser sur lui, mais même à Old Trafford, on est bien obligé de respecter les règles d’un fair-play financier bien plus rigoureux ces dernières années de l’autre côté de la Manche. Ainsi, faire venir Kolo-Muani pour 60 millions d’euros en cash n’est pas envisagé pour INEOS, qui réfléchit à un autre moyen de parvenir à ses fins, révèle Sky Sports. La chaine anglaise précise qu’un départ majeur doit être enregistré pour permettre à l’attaquant français de signer chez les Red Devils.

Garnacho fait saliver les "Luis" du PSG

Et cela tombe bien, Luis Enrique et Luis Campos ont un faible pour un joueur de Manchester United. Selon le Telegraph, par le biais de l’un de ses journalistes vedettes Miguel Delaney, des discussions sont en cours entre les deux clubs, et le nom d’Alejandro Garnacho est apparu régulièrement. L’attaquant hispano-argentin avait fait des débuts fracassants avec MU, mais il peine à confirmer même s’il est encore considéré comme un grand espoir à seulement 20 ans. Son profil plait en tout cas à l’entraineur espagnol du Paris SG, et cela pourrait faciliter les discussions avec Man United.

Impossible pour le moment de parler d’un échange pur et simple, mais la vente de l’ailier gauche piqué par MU à l’Atlético de Madrid à Paris pourrait favoriser le départ de Randal Kolo-Muani dans le sens inverse, afin de faire le bonheur des deux formations. Le volet financier sera bien sûr capital, mais ce scénario a le don de beaucoup plaire à Paris, et peut-être un peu moins à Manchester où les supporters anglais estiment que Garnacho peut encore faire les beaux joueurs des Red Devils à l’avenir.