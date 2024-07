Man United lâche 130 ME au PSG, ça change tout

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG veut passer la seconde la semaine prochaine sur le marché des transferts. Si des arrivées sont espérées, c'est aussi le cas concernant les ventes.

Luis Campos et Luis Enrique ne manquent pas de travail cet été sur le marché des transferts. Le club de la capitale sait qu'il est à un tournant de son histoire depuis le départ récent de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le PSG veut recruter du lourd même si les champions de France ont quelques difficultés pour boucler les deals avec les clubs concernés. Aussi, le club de la capitale va devoir procéder à des ventes. Et Paris compte bien tirer le maximum concernant les dossiers Manuel Ugarte et Xavi Simons. Cela tombe bien, un club est prêt à donner beaucoup pour les recruter tous les deux.

Manchester United prêt à sauver le PSG au mercato estival

Selon les informations de Todo Fichajes, Manchester United rêve en effet de recruter les deux joueurs parisiens. Le média indique que le PSG évalue Xavi Simons à 70 millions d'euros et Manuel Ugarte à 60 millions d'euros. Pour convaincre Paris de lâcher ces pions, les Red Devils envisagent donc de donner 130 millions d'euros aux pensionnaires du Parc des Princes. Une offre qui pourrait bien faire mouche même si le PSG est aussi en négociation avec le Bayern Munich et Leipzig concernant Xavi Simons. Si vendre ses joueurs n'était pas forcément son fort il y a quelques années, le Paris Saint-Germain veut changer la donne et ne manque pas de prétendants pour ses pépites. Des grosses ventes permettront ensuite de boucler des arrivées XXL. Joao Neves et Victor Osimhen sont les deux dossiers les plus brulants dans la capitale ces dernières heures. L'idée est de passer la seconde afin d'avoir le groupe le plus étoffé au début du mois d'août.