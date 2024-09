Man City diminué, une maigre consolation pour le PSG

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou, Rodri ne rejouera plus cette saison. C’est donc sans son métronome que Manchester City affrontera notamment le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions en janvier prochain.

Pour Luis Enrique, il n’y a pas débat, le Paris Saint-Germain a hérité du tirage le plus difficile en Ligue des Champions. Il est vrai que des adversaires comme Arsenal, l’Atlético Madrid et le Bayern Munich figurent au programme des Parisiens, également opposés à Manchester City. Le sort a néanmoins diminué la complexité de l’affrontement contre les Citizens. En effet, le milieu de terrain Rodri, victime d’une grave blessure au genou, sera bien absent pour cette rencontre prévue le 22 janvier.

PEP 💬 (On Rodri's injury) He had surgery this morning - ACL and some meniscus. So, next season he will be here. This season is over [for him]. pic.twitter.com/S8mEzgnyUc