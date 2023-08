Malgré Mbappé, le PSG encore freiné à Toulouse

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 2e journée

Stadium

Toulouse-PSG 1-1

Buts : Aboukhlal (87e sur pen.) pour Toulouse ; Mbappé (62e sur pen.) pour le PSG

Encore une fois largement dominateur, le PSG a concédé son deuxième match nul en deux rencontres. 1-1 face à une courageuse équipe toulousaine, malgré le retour de Kylian Mbappé et les débuts d'Ousmane Dembélé.

Luis Enrique impose sa patte sur les matchs mais pas encore sur le tableau d'affichage. Comme contre Lorient, le PSG dominait largement les débats en terme de possession. Mais, comme contre les Merlus, les occasions peinaient à venir. Elles étaient cependant présentes en première période où le talent de Restes, le portier toulousain, n'était pas de trop pour Toulouse. Il repoussait notamment du pied un tir d'Hakimi (21e) avant de faire une double parade devant Ramos et Lee (45e). De son côté, le TFC agissait en contre et donnait quelques frissons aux Parisiens avec notamment une frappe vicieuse de Desler (36e).

Après le repos, le PSG avait enfin de quoi faire plier son hôte avec l'entrée du duo Mbappé-Dembélé. Après un but refusé pour un hors-jeu net à Zaire-Emery, le gamin de Bondy débloquait la situation. Il était fauché dans la surface par Nicolaisen, provoquant un penalty via le VAR. Il se faisait justice lui-même pour marquer le premier but parisien en L1. Derrière, Mbappé, Ramos et Dembélé continuaient de mettre en danger la défense toulousaine sans trouver la faille. Une inefficacité qui se payait cash quand Hakimi déchaussait Aboukhlal en pleine surface parisienne. A l'instar de Mbappé, Aboukhlal se faisait justice lui-même pour égaliser et arracher le nul. Le PSG était accroché 1-1, subissant son deuxième nul de la saison. Deux points en deux matchs, un bilan insuffisant pour les hommes de Luis Enrique.