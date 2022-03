Madrid-PSG : Kylian Mbappé va souffrir, mais il jouera !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Victime d'un violent, mais involontaire, tacle d'Idrissa Gueye à l'entraînement Kylian Mbappé devrait tout de même tenir sa place mercredi soir à Santiago Bernabeu pour le match entre Madrid et le Paris Saint-Germain. Après avoir craint une fracture du pied de sa star, le PSG respire mieux suite aux examens médicaux.

Pendant deux heures, les fans du club de la capitale étaient sous le choc après avoir appris que Kylian Mbappé avait été contraint de stopper brutalement l’entraînement ce lundi au Camp des Loges à moins de 48 heures du match retour des 8es de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid. Attendu par tout le monde lors de cette rencontre, alors que la planète football attend que Mbappé annonce son choix de carrière pour la saison prochaine, l’attaquant avait pris un tacle malencontreux d’Idrissa Gueye, et la douleur était telle que le staff du PSG craignait une fracture du pied pour l’auteur du seul but lors du match aller. Après avoir passé des examens dans une clinique privée de la région parisienne, la bonne nouvelle tombait, même si le pied de Kylian Mbappé présentait un très gros hématome, nulle fracture. Dans un communiqué médical, le Paris Saint-Germain confirmait tout cela, précisant qu’un nouveau bilan serait fait dans 24 heures. Et le PSG a même officialisé la présence de Mbappé dans le groupe qui voyagera mardi en avion vers Madrid.

Kylian Mbappé souffrira mais il veut jouer contre le Real Madrid

🔴🔵 Kylian Mbappé SERA du déplacement parisien à Madrid demain matin.

Le Parisien est dans le groupe ✈️ pic.twitter.com/MAaHOwX6T3 — Saber Desfarges (@SaberDesfa) March 7, 2022

Et les chances de voir Kylian Mbappé pouvoir prendre part au choc face au Real Madrid semblent désormais sérieuses, même si pour cela le joueur du PSG devra serrer les dents. « A priori, Mbappé devrait être en mesure de tenir sa place ce mercredi, à Madrid, en huitièmes de finale retour de Ligue des champions. Un rendez-vous auquel il tient particulièrement », affirme ainsi le quotidien L’Equipe, qui n’est pas le seul à avoir un peu d’optimisme concernant la présence de celui qui est clairement indispensable sur le pelouse de Bernabeu. Correspondant pour Goal auprès du Paris Saint-Germain, Marc Mechenoua est lui aussi plutôt positif, même si forcément il précise que l’homme aux 156 buts sous le maillot du PSG va devoir accepter de souffrir. « Même si Mbappé va se tester mardi lors du dernier entraînement du PSG, l'attaquant français a de bonnes chances de démarrer contre le Real Madrid mais il devra serrer les dents », précise le journaliste, qui confirme d'autres infos sur ce sujet.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

En effet, les proches du Paris Saint-Germain indiquent qu'aucune décision ne sera prise avant mercredi, le dernier entraînement programmé mardi soir à Santigao-Bernabeu permettant probablement d'en savoir plus. Selon RMC, Kylian Mbappé aurait aimé que le secret soit gardé sur ce problème physique, et surtout sur le fait qu'il avait précisément été touché au pied gauche, afin de ne pas donner des « idées » aux joueurs de Carlo Ancelotti. C'est peine perdue, puisqu'un internaute a mis en ligne une vidéo du tacle d'Idrissa Gueye, la véracité de cette vidéo ayant été confirmée par Le Parisien qui, comme pas mal de monde, se demande comment il a réussi à la récupérer.

La réponse de @KMbappe à ceux qui insultent idrissa Gueye ❤️💙 pic.twitter.com/Sv5sqqJkwK — La Source Parisienne (@lasource75006) March 7, 2022

D'autre part, en réponse au flot de haine qui est tombé sur le pauvre Idrissa Gueye et son épouse, suite à cette blessure évidemment involontaire, Kylian Mbappé a envoyé un message très clair vie une story Instagram. « Tous ensemble, toujours, ici c'est Paris » a lancé l'attaquant français du Paris Saint-Germain avec une photo où on le voit célébrer un but avec son coéquipier et un coeur histoire de prouver qu'il n'en voulait nullement à ce dernier suite à son tacle à l'entraînement.