PSG : Gueye blesse Mbappé, les images du choc

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Passé ce lundi après-midi par l'Hôpital Américain de Neuilly, Kylian Mbappé ne souffre d'aucune fracture. Mais les images du choc avec Guye et le cri de l'attaquant font froid dans le dos.

Victime d’un tacle appuyé de Gana Gueye, ce lundi lors d’un des derniers entraînements avant le rendez-vous de mercredi soir à Santiago-Bernabeu, Kylian Mbappé a visiblement eu très mal lorsque son coéquipier l’a maladroitement taclé. Et si dans un premier temps le Paris Saint-Germain a craint une fracture du pied gauche, les examens réalisés à Hôpital Américain de Neuilly ont « rassuré » les dirigeants du PSG sur ce sujet. Cependant, compte tenu de l’impact, et des traces physiques laissées par ce tacle, il semble que Mauricio Pochettino ne devrait pas réellement pouvoir compter sur celui qui avait marqué le seul but parisien lors du match aller au Parc des Princes. Cependant, Kylian Mbappé va faire le voyage mardi jusqu'à Madrid, laissant ainsi la porte ouverte à une participation à cette rencontre décisive s'il se sentait en état de jouer.