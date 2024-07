Osimhen au PSG, Antonio Conte a une idée de génie

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain est toujours intéressé par un attaquant et le dossier menant à Victor Osimhen est encore dans les tuyaux. En tout cas, le PSG peut être l’un des grands gagnants d’un deal en Italie impliquant également un autre joueur.

Le Paris Saint-Germain espère se renforcer à tous les postes. Le club de la capitale doit recruter plusieurs joueurs dont en attaque, où Randal Kolo Muani a vraiment eu du mal pour sa première saison au sein du PSG. Acheté plus de 90 millions d’euros en provenance de Francfort, l’ancien nantais a eu toutes les peines du monde à rentabiliser son transfert. Le PSG est donc à l’affût d’une opportunité sur le marché. Le nom de Victor Osimhen, à Naples depuis 2020, est ressorti à plusieurs reprises depuis quelques semaines. La formation transalpine ne fera aucun cadeau et demande un prix d’environ 130 millions d’euros pour lâcher son buteur. Une somme conséquente mais une rumeur transfert va peut-être donner de l’espoir aux supporters parisiens. En effet, Romelu Lukaku est très apprécié par l’entraîneur Antonio Conte et les deux hommes pourraient être tentés de travailler ensemble à nouveau en Série A, comme le précise La Gazetta Dello Sport.

Conte veut Lukaku, Osimhen vers le PSG ?

Tout juste nommé entraîneur du Napoli, Antonio Conte a déjà travaillé avec Romelu Lukaku lors de la saison 2020/2021 qui avait permis aux Nerazzurri de remporter le Scudetto. Seulement, le Belge a encore deux années de contrat à Chelsea où il est considéré comme un indésirable. Une aubaine pour Naples, puisque le club londonien ne le bradera pas et demande 45 millions d’euros pour un joueur acheté plus de 110 millions d’euros il y a trois ans. Cependant, une arrivée de Lukaku ne sera possible uniquement en cas de départ d’Osimhen, qui a inscrit 76 buts en 132 matchs depuis son arrivée.

Selon les médias transalpins, le PSG est le club le mieux placé pour récupérer l’ancien protégé de Christophe Galtier au LOSC, malgré les intérêts de plusieurs formations anglaises telles que Chelsea ou encore Manchester United. L’opportunité de récupérer Lukaku est une aubaine pour Paris, prêt à sauter sur l’occasion pour attirer un serial buteur dans ses filets. Pour rappel, le PSG est toujours orphelin de Kylian Mbappé et doit compenser son départ par un joueur fiable capable de marquer une trentaine de buts minimum toutes compétitions confondues.