Luis Enrique se voit sur le très long terme au PSG

Luis Enrique est un tacticien très convoité. S'il officie pour le moment au Paris Saint-Germain, le FC Barcelone rêve de le rapatrier en Espagne, alors que son avenir semblait s'inscrire sur le long terme en France.

En démontrant sa fermeté avec Kylian Mbappé, Luis Enrique a prouvé qu'il était très investi dans le projet du PSG. L'ancien sélectionneur de la Roja fait le bonheur des dirigeants parisiens grâce à son tempérament, même si les résultats sportifs ne sont pas encore totalement satisfaisants. Cependant, en Espagne, son retour est très attendu, notamment en Catalogne. Xavi va quitter le Barça à la fin de la saison et les dirigeants recherchent d'ores et déjà le futur entraîneur barcelonais. Le nom de Luis Enrique est fréquemment cité dans la presse espagnole. Selon les informations de l'Équipe, même si l'entraîneur de 53 ans a évoqué son souhait de s'inscrire dans le long terme à Paris, Deco, le directeur sportif de Barcelone, souhaite réellement faire revenir Luis Enrique au Camp Nou.

L'ancien attaquant espagnol a d'abord porté les couleurs du Barça comme joueur, entre 1996 et 2004, avant d'être entraîneur de l'équipe première, de 2014 à 2017. Il est d'ailleurs le dernier coach à avoir réellement laissé sa trace chez les Blaugranas, notamment en remportant la Ligue des Champions en 2015 et en formant la MSN, l'un des trios les plus emblématiques de l'histoire du football. Luis Enrique est sous contrat au PSG jusqu'en juin 2025 et devrait à moins d'une catastrophe, aller jusqu'à cette date. Paris va probablement tout faire pour le conserver cet été en lui proposant la possibilité de façonner une équipe à son image, beaucoup plus équilibré avec le départ de Kylian Mbappé. Mais le Barça reste en embuscade et l'avenir du natif de Gijon reste forcément assez trouble.