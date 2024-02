Luis Enrique traumatise ses joueurs, cet ancien prévient le PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG de Luis Enrique va rentrer dans le vif du sujet avec son huitième de finale aller de Ligue des champions face à la Real Sociedad. L'entraineur espagnol a d'ailleurs des méthodes bien particulières qui interrogent parfois...

Luis Enrique a bien préparé son groupe avant la rencontre face à la Real Sociedad mercredi soir. Le PSG n'aura pas le droit à l'erreur face à une formation jugée plus faible même si elle devrait chèrement vendre sa peau. En cette seconde partie de saison, l'ancien entraineur du FC Barcelone devra se montrer très habile dans la gestion de son groupe. Dans le passé, certains joueurs n'ont pas vraiment aimé les méthodes de Luis Enrique. Jérémy Mathieu ne dira pas le contraire, lui qui vient de vider son sac sur l'actuel coach du PSG, alors que le deux hommes se sont côtoyés au Barça.

Luis Enrique, des méthodes critiquables ?

Lors d'une interview accordée à beIN Sports, l'ancien latéral gauche du club catalan n'a pas fait dans la langue de bois au sujet de l'entraineur espagnol. « C'était mitigé ! Pourtant, c'est lui qui me voulait. On a presque fait des réunions en secret. C'est un coach qui ne te parle pas beaucoup. ll ne te met pas trop en confiance. Parfois je faisais des gros matchs et après j'étais sur le banc. Mais j'avais besoin de continuité en fait. C'est ça que je ne comprenais pas mais il ne m'a jamais expliqué pourquoi. Peut-être qu'il n'avait pas le temps. J'en sais rien... Il fonctionne comme ça. Au PSG ? Peut-être que ça sera son talon d'Achille mais il a peut-être changé sa façon d'être et de faire. Mais nous, c'était comme ça et moi j'ai eu du mal à la fin », a notamment indiqué Jérémy Mathieu, qui ne serait pas surpris si quelques joueurs du PSG avaient les mêmes sentiments que lui envers Luis Enrique.