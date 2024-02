Luis Enrique sauve la tête de Luis Campos au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré le départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison, Luis Campos a de grandes chances de rester au poste de conseiller sportif du PSG, où son contrat court jusqu’en juin 2025.

Recruté à l’été 2022 pour conforter Kylian Mbappé au centre du projet du Paris Saint-Germain, Luis Campos va-t-il rester dans la capitale française malgré le départ de l’ancien Monégasque ? La question se pose d’autant que ce week-end, certaines rumeurs ont évoqué un potentiel départ de Luis Campos… vers le Real Madrid. Dans son édition du jour, Le Parisien est revenu sur la situation du conseiller sportif portugais, sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2025. La tendance est clairement à un statu quo pour Luis Campos, lequel a de grandes chances de rester dans la capitale cet été.

Il faut dire que sa situation n’est pas dépendante à celle de Kylian Mbappé selon le média francilien, qui explique par exemple que Luis Campos s’entend à merveille avec Luis Enrique, un élément crucial pour le Paris Saint-Germain. L’entraîneur du PSG et le coordinateur sportif du club « marchent main dans la main » à Paris selon Le Parisien, une bonne relation capitale aux yeux du Qatar, qui devrait donc maintenir sa confiance dans ce binôme pour la saison à venir. De plus, les relations entre Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont parfois été fraîches, mais elles se sont normalisées au fil du temps.

Campos a de bonnes relations avec Luis Enrique et Al-Khelaïfi

Les deux hommes ont même trouvé leur rythme de croisière en période de mercato. « Campos initie les contacts et le Qatarien vient achever les négociations » indique le média. Autant dire qu’il n’y a pas de raison pour le Paris Saint-Germain de reprocher à Luis Campos le départ de Kylian Mbappé et de lui en tenir rigueur en s’en séparant. Au contraire, le Portugais, en collaboration avec Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi, prépare déjà le mercato estival de 2024. Avec dans son viseur plusieurs joueurs de grande qualité : Bernardo Silva, Victor Osimhen, Joshua Kimmich ou encore Leny Yoro. De quoi bâtir un effectif extrêmement compétitif malgré le départ de l’un des trois meilleurs joueurs du monde.