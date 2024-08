Luis Enrique n’en veut plus, Ugarte supplie le PSG

Absent des plans de l’entraîneur Luis Enrique pour cette saison, Manuel Ugarte n’est pas retenu par le Paris Saint-Germain. Manchester United tente d’en profiter pour conclure le transfert du milieu de terrain. Mais les discussions n’aboutissent pas et l’Uruguayen commence sérieusement à s’inquiéter.

Convaincu par le profil de Manuel Ugarte, au point de miser les 60 millions d’euros de sa clause libératoire, le Paris Saint-Germain n’est plus aussi enthousiaste. Un an plus tard, le club de la capitale veut se débarrasser de son milieu de terrain. Le scénario était difficile à imaginer lorsque l’ancien joueur du Sporting Portugal réussissait des débuts étincelants avec les Parisiens. Impressionnant à la récupération, Manuel Ugarte faisait taire les critiques sur le montant de son transfert. Et se voyait désigné comme le chaînon manquant du Paris Saint-Germain.

Sauf qu’au fil de la saison, l’Uruguayen a perdu les faveurs de Luis Enrique. Le voilà maintenant écarté des plans de l’entraîneur espagnol avant le début de la saison. Une aubaine pour Manchester United qui pensait conclure une bonne affaire sans trop de difficultés. C’est mal connaître le Paris Saint-Germain qui se montre intransigeant dans les négociations. Le champion de France en titre tient à récupérer ses 60 millions d’euros, un prix que les Red Devils jugent beaucoup trop élevé, d’où la situation bloquée depuis plusieurs semaines.

🚨🔴 Manuel Ugarte, insisting a lot for Man United move... as Paris Saint-Germain and Man Utd are still talking.



Jorge Mendes leading negotiations with PSG open to selling Ugarte and United still keen.



United need fee reduced or one more sale... or will go for cheaper option. pic.twitter.com/cs12DPiSEu