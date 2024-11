« ‍Luis Enrique me rend dingue ‍», cette star de Canal+ craque en plein direct

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'entraîneur du PSG a toujours eu des relations compliquées avec les journalistes. Mais avant le match contre le Bayern Munich, Bertrand Latour a craqué sur Canal+.

Luis Enrique n'apprécie pas vraiment d'avoir à répondre à des questions techniques sur son équipe, et son fameux « Vous ne pouvez pas comprendre » lancé un soir de Ligue des champions à Margot Dumont avait suscité une courte, mais intense, polémique. C'est d'ailleurs cette réponse de l'entraîneur du PSG à la journaliste qui a servi de titre au documentaire diffusé par la chaîne cryptée sur le technicien espagnol de 54 ans. A quelques heures du match entre le Bayern Munich et Paris, Luis Enrique a encore une fois zappé les questions très précises, et notamment face au micro d'Olivier Tallaron, l'un des envoyés spéciaux de Canal+ en Bavière. Sur le plateau de Jour de Foot, Bertrand Latour est clairement sorti de ses gonds et a dit tout le mal qu'il pensait de l'entraîneur du Paris Saint-Germain et de sa manière de communiquer.

Luis Enrique n'aime pas les journalistes

Même s'il admet avoir changé légèrement d'avis sur Luis Enrique suite au fameux documentaire, Bertrand Latour estime que l'Espagnol va beaucoup trop loin et se moque ouvertement non seulement des journalistes, mais également des supporters du PSG. « Je m’étais réconcilié avec Luis Enrique après le documentaire sur Canal+ et là, il est redevenu fidèle à l’image que j’avais de lui avant ce documentaire. Il est insupportable. Il faut juste qu’il soit au courant que s’il n’y a pas des journalistes et s’il n’y a pas des gens qui remplissent le Parc des Princes, au lieu de gagner 10 millions d’euros par an, il en gagne autant qu’à la fédération de badminton.

Je pense qu’il est content de vivre dans la maison qu’il a à Paris et à Barcelone. Il ne peut pas être suffisant à chaque fois qu’on lui pose une question qui ne va pas dans son sens. Sinon qu’il fasse autre chose et qu’il entraîne le club de là où il est né, et il aura moins de médias. Moi, ça me rend fou. Et en plus le manque de respect n’est pas pour les journalistes, il est pour les abonnés de Canal+ qui sont supporters du PSG et qui se disent qu’avec leur coach, ils ne savent jamais rien. Qu’il nous dise pourquoi Kolo Muani que Paris a payé 90 millions d’euros ne joue pas. Ça me rend dingue cette attitude », a lâché le journaliste vedette du Canal Football Club.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fundación Xana (@fundacionxana)

Et dans Jour de Foot, Bertrand Latour n'a pas été le seul à s'en prendre à Luis Enrique, puisque Tony Chapron a également vidé son sac. « Le Bayern Munich est comme le PSG, ils veulent avoir au maximum le ballon. Et bien, on va voir comment Luis Enrique va s’adapter. Il a beau faire plein de beaux discours sur la tactique et qu’on ne peut pas le comprendre. Là, on va voir comment il s’adapte », a précisé l'ancien arbitre français, pas fan non plus de l'entraîneur du Paris Saint-Germain et qui attend désormais ce dernier au tournant.