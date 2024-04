Luis Enrique la joue comme Deschamps, il prend un ticket de loterie

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Le Paris Saint-Germain doit affronter le Stade Rennais en demi-finale de la Coupe de France ce mercredi 3 avril. Luis Enrique ne croit pas à l'entrainement aux tirs au but puisqu'il ne travaille pas l'exercice avec ses joueurs.

Pour la première fois depuis 2021, le PSG est de nouveau aux portes de la finale de la Coupe de France. Pour atteindre le Stade de France, il faudra passer l'obstacle rennais. Paris a l'avantage de recevoir les Bretons au Parc des Princes, dans une fin de saison charnière avec également une double confrontation face au FC Barcelone en Ligue des Champions. À l'instar de Didier Deschamps, qui parle d'une véritable loterie, Luis Enrique pense que travailler les tirs au but est inutile. Le technicien espagnol estime qu'il est impossible de recréer les conditions réelles en match, lors d'un entraînement. L'ancien coach des Blaugrana a répondu à la question d'un journaliste et a d'ores et déjà confié qu'il n'a pas prévu de faire travailler les penalties à ses joueurs.

Luis Enrique n'envisage pas les penalties contre Rennes

« Non. Au fil de mon expérience, on a tout fait : préparé, pas préparé, donné toutes les informations, pas donné d'informations. Il est impossible de préparer les joueurs aux tirs au but. Il y a des spécialistes de cet exercice mais même les spécialistes ratent. C'est plus un état d'esprit sur le moment » a expliqué Luis Enrique en conférence de presse. Pourtant, le PSG garde des souvenirs douloureux des séances de tirs au but. Les Parisiens ont été éliminés de la Coupe de France comme ça, contre l'OGC Nice en 2022 et face au Stade Rennais, en finale de l'édition 2019. Néanmoins, le club de la capitale a également remporté la dernière Coupe de la Ligue en 2020, contre l'OL, de cette façon. Malgré ce passé, Luis Enrique persiste, il refuse de se préparer aux tirs au but contre Rennes.