70 ME pour Xavi Simons, le PSG a craqué

De retour suite à son prêt réussi au RB Leipzig, Xavi Simons ne devrait pas rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Le club de la capitale veut de nouveau prêter son milieu offensif. Une vente définitive n'était pas envisagée. Mais le Bayern Munich a peut-être trouvé le bon argument.

Le Paris Saint-Germain n’a pas tardé à trancher sur le cas Xavi Simons. Malgré son prêt convaincant au RB Leipzig, avec 10 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues, le milieu offensif n’a pas séduit Luis Enrique. L’entraîneur parisien ne retient pas le Néerlandais qui sera de nouveau prêté la saison prochaine. Reste à savoir quelle sera sa prochaine destination. Le principal intéressé, qui a évidemment son mot à dire, n’a pas encore fait le tri parmi ses possibilités.

« Je ne prendrai ma décision qu'après l'Euro et je prendrai d'abord des vacances, confiait récemment l’international néerlandais. Je veux d'abord me concentrer pleinement sur le tournoi. » Viendra ensuite le moment de choisir entre ses prestigieux courtisans. On sait que le RB Leipzig espère prolonger le prêt de Xavi Simons, également convoité par son ancien club du FC Barcelone. Mais un autre acteur pourrait mettre tout le monde d’accord. En effet, le Bayern Munich fait le forcing pour attirer le Parisien.

🚨🔴 Exclusive | There are concrete negotiations: FC Bayern are pushing to sign #Xavi now!



… the 21 y/o is the desired target for the offense. Max Eberl wants him!



▫️Concrete talks about a loan with an obligation to buy of more than €60-70m

▫️ Bayern are optimistic about… pic.twitter.com/DBEUZTyF3N