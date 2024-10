LdC ‍: Plombé par Donnarumma, le PSG tombe à Arsenal

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, phase de ligue, 2e journée

Emirates Stadium

Arsenal-PSG 2-0

Buts : Havertz (20e), Saka (35e)

Le PSG a fait jeu égal avec Arsenal sauf au niveau du réalisme. Punis sur deux erreurs de Donnarumma, les Parisiens ont cédé 2-0 et subissent leur premier revers de la saison.

Après Gérone, le PSG passait un test bien plus sérieux dans cette Ligue des champions. Arsenal était même le premier gros adversaire de la saison parisienne. Sans Ousmane Dembélé, le PSG démarrait avec sérieux, faisant trembler les supporters londoniens sur des tentatives de Mendes ou d'Hakimi. Néanmoins, Arsenal était plus clinique que le PSG. Sur un centre de Trossard, Havertz devançait la sortie de Donnarumma pour marquer de la tête. Le PSG réagissait avec une frappe de Mendes sur la base du poteau de Raya. Mais, le deuxième coup de massue arrivait ensuite. Saka tirait un coup-franc qui traversait tout le monde et trompait un Donnarumma planté sur sa ligne.

Havertz devance Donnarumma et ouvre le score pour Arsenal ! 😳#ARSPSG #UCL pic.twitter.com/jV7ubFlKEz — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 1, 2024

Après la pause, Donnarumma se reprenait en stoppant une reprise de Martinelli après une belle action collective des Gunners. Le PSG dominait de plus en plus nettement pour revenir au score. Mais, la précision manquait pour les Parisiens. La chance aussi, en témoigne une tête de Neves sur corner qui frappait la barre anglaise (66e). L'arbitre n'était pas plus généreux, ne sifflant aucun penalty sur une main décollée de Calafiori. Battu 2-0, le PSG rentrera frustré en France avec sa première défaite de la saison en C1 et toutes compétitions confondues dans la musette.