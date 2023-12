Luis Enrique fait fuir Mbappé, le PSG va le payer

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

En fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé sera bientôt libre de négocier avec n'importe quel club. L'attaquant français est prêt à rejoindre le Real Madrid sous une certaine condition.

À partir du 1er janvier 2024, tous les clubs auront officiellement le droit de négocier avec Kylian Mbappé, qui n'a toujours pas prolongé son contrat au PSG et qui ne souhaite pas non plus s'exprimer sur son avenir pour le moment. Le Real Madrid est toujours le candidat le plus crédible pour accueillir le champion du monde. Mais cette fois, les Merengues vont probablement être plus prudents que les fois précédentes. D'après les informations de Defensa Central, Kylian Mbappé est d'accord pour signer au Real Madrid, mais le Français se sait en position de force, et en profite pour négocier quelques conditions.

Le nom du futur entraineur l'intéresse beaucoup. Si Zinedine Zidane a parfois été cité, la tendance qui ferait de Carlo Ancelotti un entraineur conforté à son poste malgré les sollictiations du Brésil, l'intéresse beaucoup. Ainsi, le fait de voir l'Italien rester comme entraineur du club espagnol fait partie des souhaits de Mbappé. Le média madrilène affirme que le Français est séduit par le management de l'Italien et qu'il aimerait évoluer sous ses ordres.

Mbappé agacé par le PSG sauce Luis Enrique

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Le Real Madrid va donc peut-être enfin réussir à recruter Mbappé. Pour y parvenir, il faudra d'abord prolonger Carlo Ancelotti, pressenti pour devenir le nouveau sélectionneur du Brésil à la fin de la saison. L'attaquant de 24 ans apprécie l'effectif du Real Madrid et s'imagine d'ores et déjà former un trio fantasque avec Rodrygo et Vinicius Junior. Defensa Central avance aussi que Kylian Mbappé n'est pas fan des méthodes utilisées par Luis Enrique et considère que le coach espagnol a un style de jeu trop ennuyant et qu'il ne tire pas le meilleur du PSG. Un transfert au Real Madrid est donc l'option envisagée actuellement pour lui d'après les dires de la presse espagnole, optimiste sur l'arrivée du capitaine de l'équipe de France en Liga. L'avenir de l'ancien prodige de l'AS Monaco risque de se dessiner dans quelques semaines.