Luis Enrique exige Pedri, le PSG va faire une folie

Par Guillaume Conte

Luis Enrique ne voit plus vraiment son effectif se renforcer ces derniers jours, et fait le forcing pour obtenir Pedri, l'un des chouchous du FC Barcelone, dont le prix officiel est d'un milliard d'euros.

Le PSG a démarré très fort son recrutement en enchainant les arrivées en même temps que l’officialisation de Luis Enrique. Le coach espagnol devait bien se douter que cela n’allait pas durer, mais depuis la tendance s’est sacrément inversée. Le Paris SG pourrait perdre plusieurs cadres, puisque Kylian Mbappé est en plein bras de fer, que Marco Verratti est annoncé proche de l’Arabie Saoudite, et que même Marquinhos n’est plus intouchable. Résultat, c’est avec un effectif et un onze de départ loin d’être impressionnant sur le papier que Paris effectue sa préparation en Asie, avec une rare défaite contre Osaka ce vendredi par exemple (3-2).

Pedri et Luis Enrique, c'est l'amour fou

Pour relancer la machine au niveau du recrutement, le nom d’Ousmane Dembélé est évoqué. Mais Luis Enrique a envie d’un autre joueur du FC Barcelone, son ancien club. Il s’agit de Pedri, considéré comme l’un des joyaux du club catalan, que le coach du PSG a fait débuter en sélection espagnole. Selon PSG Community, cette volonté s’est concrétisée par une prise de contact entre le technicien et le joueur espagnol. Pedri n’est pas forcément annoncé sur le départ, mais il ne ferme pas totalement la porte à un nouveau défi, surtout celui porté par un homme qu’il apprécie énormément. Le milieu de terrain 20 ans, technique et combattif, discuterait également avec le Paris SG pour prendre le pouls de cet éventuel transfert.

🚨🆕 EXCLU @PSGCOMMUNITY_



✔️ Luis Enrique a demandé à ses dirigeants de recruter Pedri, c’est la priorité au milieu!



✔️ Pedri ne ferme pas la porte, l’idée de retrouver son ancien sélectionneur avec l’Espagne lui plait



✔️ Le joueur disposerait d’une clause temporaire de… pic.twitter.com/2iqcdLhrIN — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) July 28, 2023

Bien évidemment, le plus difficile dans cette histoire sera la teneur des échanges entre les deux clubs. C’est Antero Henrique qui est chargé de ce dossier, à la demande du Qatar, afin d’essayer de boucler cette opération très délicate. La clause connue de tous est celle d’un milliard d’euros nécessaire pour boucler le transfert sans passer par le club catalan. Mais selon PSG Community, la donne n’est pas aussi simple et le joueur aurait placé des clauses intermédiaires plus raisonnables. Un transfert à 110 millions d’euros est envisageable, même s’il s’agit d’un montant copieux tout de même. Mais en cas de grosse vente de Marco Verratti, Luis Enrique pourrait bien hausser le ton pour avoir un joueur complètement acquis à sa cause et réceptif à son plan de jeu pendant le mois d’août.