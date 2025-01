Luis Enrique et le PSG, Kolo Muani assure ses arrières

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani a rebondi en prêt à la Juventus Turin. Mais avant d’accepter l’offre turinoise, l’attaquant tricolore s’est bien assuré des intentions de l’entraîneur Thiago Motta.

La situation de Randal Kolo Muani s’est enfin débloquée. Grâce à la résiliation du contrat de Juan Bernat, le Paris Saint-Germain respecte le nombre de prêts autorisés à l’étranger. La Juventus Turin a pu officialiser l’arrivée de l’attaquant français qui avait pris le temps de la réflexion. L’ancien joueur de l’Eintracht Francfort, marqué par sa mise à l’écart sous les ordres de Luis Enrique, ne voulait surtout pas revivre le même cauchemar avec Thiago Motta.

« J'ai parlé énormément avec le coach, a raconté Randal Kolo Muani aux médias officiels de la Juventus Turin. Il m'a vraiment convaincu avec tout ce qu'il se passe ici, avec le style de jeu. Ça m'a vraiment donné envie de signer ici. Je suis très content et j'ai hâte de commencer les entraînements et d'être sur le terrain au Stadium. » L’attaquant polyvalent a ensuite profité de ce premier entretien pour révéler son poste favori.

« La pointe ou un côté ? Je ne préfère aucun des deux. Je préfère être sur le terrain, tout simplement. Je pense que je serai là où le coach va me mettre, a d’abord esquivé la recrue hivernale. Mais si je devais dire un poste, je dirais avant-centre, c'est là où je pourrai le mieux m'exprimer. » D’autant que Randal Kolo Muani pense posséder le profil pour briller en Serie A.

Kolo Muani se voit réussir en Italie

« C'est un championnat très dur, très rugueux. Je pense que je pourrai bien me plaire ici, ça se bat beaucoup. On a joué contre l'Italie ici avec l'équipe de France (victoire 1-3, le 17 novembre), c'était un très beau match, il y avait beaucoup d'envie, beaucoup de pression. C'est tout ce que je demande, c'est tout ce que j'ai envie d'avoir. Je suis prêt et j'ai hâte », a annoncé le joueur formé au FC Nantes que l'on imagine revanchard après son échec dans la capitale française.