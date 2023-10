Luis Enrique dégoûté, le PSG n'a pas de chance

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Pour son deuxième match de Ligue des Champions cette saison, le Paris Saint-Germain est opposé à Newcastle. Un match compliqué pour Luis Enrique qui voulait absolument éviter ce tirage.

Le PSG est clairement dans le groupe de la mort de la C1 avec l'AC Milan, le Borussia Dortmund et Newcastle. Si les débuts se sont bien déroulés face aux Allemands avec une victoire 2-0, le prochain match à St James Park risque d'être plus compliqué. Paris va se déplacer chez le club anglais, véritable nouveau venu dans le haut de tableau en Premier League. À l'occasion de la conférence de presse, à la veille de ce match décisif en Ligue des Champions, Luis Enrique a confié qu'il aurait aimé ne pas avoir à affronter les Magpies. « Newcastle personne n'en voulait dans ce chapeau 4. C'est une équipe de très haut niveau avec des joueurs de très haut niveau. Ils pressent bien et ont de bonnes idées footballistiques très complètes. Demain ils vont jouer devant leur public » a assuré le technicien espagnol.

Newcastle promet l'enfer au PSG, Hernandez se méfie

Car si Newcastle n'est clairement pas un cadeau dans ce chapeau 4, qui est censé regrouper les équipes les plus abordables de la compétition, ce match à St James Park sera assurément un déplacement périlleux, au même titre que ceux à San Siro ou au Signal Iduna Park. Lucas Hernandez, également présent lors de cette conférence de presse, s'est exprimé sur l'ambiance à Newcastle qui risque d'être folle. « C'est vrai que mercredi cela va être un match spécial pour Newcastle devant son public après 20 ans sans cette compétition. À nous de savoir contrôler le match, ils vont sortir sur le terrain avec des dents comme ça. Par le passé j'ai connu de telles ambiances, en tant que professionnel on doit être capable d'oublier ce qui est autour du match pour tout donner sur le terrain. On sait que nous sommes dans une poule avec quatre grosses équipes. À nous de continuer en gagnant mercredi à Newcastle » a évoqué le défenseur du PSG qui se méfie du retour de Newcastle en C1.