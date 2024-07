Luis Enrique bloque tout, Naples zappe le PSG

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, Victor Osimhen se situe loin de la capitale française. L’attaquant de Naples fait l’objet de discussions compliquées entre les deux clubs. D’autant que le coach parisien Luis Enrique se passerait bien de sa signature. Le Napoli va donc tenter sa chance ailleurs.

A moins d’un rebondissement, Victor Osimhen a peu de chances de signer au Paris Saint-Germain cet été. L’attaquant de Naples a donné son accord pour un transfert chez le champion de France. Mais les deux clubs ne parviennent pas à se rapprocher d’un terrain d’entente. Le pensionnaire de Serie A, qui réclamait d’abord les 130 millions d’euros de la clause libératoire de son buteur, a ensuite sollicité l’ajout du milieu Kang-in Lee dans la transaction. Deux solutions rejetées par le Paris Saint-Germain.

Il faut dire que les Parisiens ne sont pas totalement convaincus par la pertinence d’une telle opération. Si le conseiller sportif Luis Campos adore l’international nigérian, qu’il avait déjà attiré du côté de Lille, Luis Enrique n’est pas aussi emballé. L’entraîneur espagnol ne serait pas fan du profil du Napolitain et privilégie le recrutement d’un ailier pour compenser le départ de Kylian Mbappé. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour Naples qui attend impatiemment la vente de Victor Osimhen afin de financer la venue de Romelu Lukaku.

🚨🔵 Napoli keep looking for solutions for Victor Osimhen as they want to bring in Romelu Lukaku as soon as possible.



Understand Napoli could also be open to discussing Osimhen as part of Lukaku talks with Chelsea.



Osimhen said yes to PSG, but deal in stand-by between clubs. pic.twitter.com/59nusWEaOL