Le PSG tente un coup très sexy à Liverpool

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Conscient qu’il va falloir frapper un grand coup en cas de départ de Kylian Mbappé l’été prochain, le PSG est intéressé par Luis Diaz.

Recruté pour la coquette somme de 50 millions d’euros en provenance du FC Porto il y a tout juste un an, Luis Diaz fait les beaux jours de Liverpool, où il s’est imposé comme un titulaire aux yeux de Jürgen Klopp. Ailier gauche polyvalent capable de jouer à droite voire même de dépanner dans l’axe si besoin, l’international colombien réalise un début de saison prometteur chez les Reds. En effet, il totalise déjà 4 buts et 1 passe décisive en 15 matchs disputés toutes compétitions confondues malgré une féroce concurrence avec Diogo Jota, Darwin Nunez, Mohamed Salah ou encore Cody Gakpo.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Luis Fernando Diaz Marulanda (@luisdiaz19_)

Sous contrat avec le club de la Mersey jusqu’en juin 2027, Luis Diaz n’est pas spécialement amené à agiter le prochain mercato estival. Il pourrait néanmoins se retrouver au cœur d’un feuilleton en juin prochain car son profil plait à de nombreux clubs qui pourraient lui promettre un rôle de titulaire indiscutable. A en croire les informations relayées par Plano Deportivo, le FC Barcelone, le Real Madrid mais également le Paris Saint-Germain sont très intéressés par le profil du n°7 de Liverpool.

Liverpool ne veut pas vendre Luis Diaz

Pour l’heure, on ignore si des offres sont en préparation et si ces intérêts se matérialiseront par des discussions entre les clubs, mais le PSG est cité à la surprise générale comme un club qui pourrait accueillir le Colombien l’été prochain. On le sait, Nasser Al-Khelaïfi vise un gros coup en cas de départ de Kylian Mbappé et dans cette optique, le nom de Florian Wirtz a par exemple circulé. C’est maintenant au tour de Luis Diaz d’être associé au club parisien. La mission sera toutefois très difficile car le média indique que Liverpool n’a pas l’intention de laisser filer l’un de ses joueurs offensifs les plus prometteurs. Il faudra sans doute lâcher un sacré billet pour rafler la mise mais pour l’heure, aucun chiffre n’est avancé.