Luis Campos fonce au Brésil avec 22 ME, il va ramener Gabriel Moscardo

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a décidé d'agir pour aller chercher sa première recrue de l'hiver. Luis Campos est à l'offensive et vient de déposer 22 ME sur la table pour une pépite brésilienne.

Il n’y a pas de fenêtre de mercato qui tienne quand il s’agit de réussir la bonne affaire en terme de recrutement. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi le savent très bien, et c’est pourquoi un intense forcing est effectué afin de faire signer Gabriel Moscardo. Ce milieu de terrain défensif de 18 ans évolue actuellement aux Corinthians de Sao Paulo et va très probablement être vendu cet hiver. Les dirigeants parisiens cherchent à devancer l’appel avec une offre à 22 millions d’euros, qui n’a pas encore reçu de réponse positive de la part de leurs homologues brésiliens. Mais selon Foot Mercato, l’opération semble tout de même bien partie, car un accord a été trouvé avec les représentants de Moscardo, qui souhaite signer au Paris SG dans les conditions trouvées. Autant dire que cela pourrait faire pencher la balance si jamais les Corinthians hésitaient à valider l’offre parisienne. Ce dernier a encore deux ans et demi de contrat avec son club formateur, et son profil très prometteur éveille l’intérêt de nombreux clubs européens.

Chelsea tout proche, le PSG encore plus !

Chelsea avait vu une offre de 20 millions d’euros être refusée il y a quelques mois, alors que le montant de 25 ME était demandé. Autant dire que le PSG n’est pas loin du compte, alors que FM confirme que les négociations ont bien lieu à l’heure actuelle afin de trouver un accord définitif entre les deux clubs. Une arrivée qui serait en tout cas remarquée pour l’international brésilien chez les U23, et correspondrait aussi à un profil recherché même si Gabriel Moscardo ne compte qu’une vingtaine de matchs dans l’élite du championnat brésilien. Si jamais les discussions devaient aboutir, alors c’est Luis Campos en personne qui se présenterait au Brésil pour signer le transfert, puisque son arrivée est programmée dans les prochains jours à Sao Paulo en cas d’accord.