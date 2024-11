Luis Campos ciblé, Arsenal peut anéantir le projet du PSG

Dans : PSG.

Après le départ du Brésilien Edu la semaine dernière, Arsenal est à la recherche d’un nouveau directeur sportif. Plusieurs profils ont été proposés aux Gunners, y compris celui du Portugais Luis Campos, à la base du projet du Paris Saint-Germain aux côtés de l’entraîneur Luis Enrique.

Un temps annoncé sur le départ au Paris Saint-Germain, Luis Campos s’est éloigné de la sortie. Le conseiller sportif n’a pas été victime de l’échec des discussions avec Kylian Mbappé. Malgré cet épisode marquant, le Portugais a gardé la confiance du président Nasser Al-Khelaïfi. Et surtout celle de l’entraîneur Luis Enrique, incapable d’imaginer l’avenir du club de la capitale sans le dirigeant.

« Avec Luis, j’ai un contact quotidien, si on ne se voit pas physiquement, nous sommes en contact au téléphone, sinon présentiel, racontait le coach espagnol aux médias début novembre. J'ai commencé ce poste en discutant avec lui. Je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir mais j'aimerais que ce futur s'écrive avec Luis Campos et toute son équipe. Je n'ai aucun doute là-dessus. » Si le technicien juge le conseiller essentiel, c’est parce que ce dernier est à la base du projet du Paris Saint-Germain désormais basé sur le collectif.

Luis Campos proposé à Arsenal

Son départ affecterait inévitablement les plans du champion de France en titre. Autant dire que la rumeur venue d’Angleterre risque d’inquiéter le club de la capitale. L’information vient du média TBR Football qui énumère les potentiels successeurs d’Edu à Arsenal. Rappelons que le Brésilien a quitté son poste de directeur sportif la semaine dernière. Et parmi les profils proposés aux Gunners, outre les pistes des anciens de la maison Per Mertesacker et Tomas Rosicky, le nom de Luis Campos fait partie de la liste.

Il est vrai que le conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi reste considéré comme une référence dans son domaine. Ses compétences en recrutement sont reconnues depuis de longues années. Un intérêt d’Arsenal ne serait donc pas étonnant du tout. Mais pour le moment, le Paris Saint-Germain n’envisage pas une séparation. La preuve, Luis Campos négocie actuellement une prolongation de son contrat qui expire en juin prochain.