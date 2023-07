Lucas Hernandez et le PSG, le contrat est signé ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les événements se sont accélérés du côté du Paris Saint-Germain puisque Lucas Hernandez a signé son contrat avec les champions de France. Le défenseur tricolore est le premier renfort du PSG lors de ce mercato.

Le PSG ne l’a pas encore officialisé, mais c’est L’Equipe qui le dévoile, vendredi, et après avoir passé une très longue visite médicale, Lucas Hernandez a paraphé le contrat qui fait de lui un joueur du club de la capitale. Les négociations entre Paris et le Bayern Munich s'étaient intensifiées ces derniers jours, et l'accord avait été trouvé, même si dans un premier temps le club bavarois a tout tenté pour conserver son joueur. Mais, Lucas Hernandez était déterminé à rejoindre le Paris Saint-Germain et il a eu gain de cause. Révélé sous le maillot de l'Atlético Madrid, son club formateur, le natif de Marseille avait été transféré des Colchoneros au Bayern Munich en 2019 pour 80 millions d'euros, un record pour les champions d'Allemagne. C'est pour un peu plus de la moitié de cette somme que le défenseur, champion du monde 2018 avec la France, rejoint le PSG après une saison gâchée par sa grave blessure au genou lors du Mondial au Qatar. On ne connaît pas encore la durée du contrat qui lie Lucas Hernandez au Paris Saint-Germain.