Lucas blessé, le PSG met le paquet sur Théo Hernandez

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Confronté à des blessures au poste de latéral gauche, Luis Enrique attend du renfort dans cette position. L’entraîneur du Paris Saint-Germain a validé la piste menant au Français Théo Hernandez, dont le transfert en provenance du Milan AC pourrait coûter très cher.

En toute logique, lorsque l’on parle du recrutement estival du Paris Saint-Germain, c’est souvent pour évoquer la succession de Kylian Mbappé. La capacité de Luis Campos à compenser la perte de l’attaquant français sera essentielle pour la saison prochaine. Mais c’est loin d’être la seule mission confiée au conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi. Dans le secteur défensif par exemple, Luis Enrique attend du renfort au poste de latéral gauche. Cette position a posé problème ces derniers mois à cause des pépins physiques de Nuno Mendes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par T H E O H E R N Á N D E Z (@theo3hernandez)

La polyvalence de Lucas Hernandez a longtemps rendu service, jusqu’à sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche à Dortmund le mois dernier. La situation s’est aggravée pour l’entraîneur parisien qui, malgré sa confiance envers Lucas Beraldo, a sans doute constaté les limites du défenseur central sur le côté. Il n’est donc pas si étonnant de voir le Paris Saint-Germain revenir à la charge pour Théo Hernandez. En effet, le média espagnol Fichajes confirme le retour du club francilien sur la piste du latéral gauche du Milan AC. Son profil offensif colle à la philosophie de Luis Enrique qui a validé son recrutement.

Milan retient son latéral

Encore faudrait-il convaincre le frère de Lucas Hernandez et surtout ses dirigeants. La semaine dernière, le journal L’Equipe nous apprenait que le Rossonero souhaitait partir. Et que ses supérieurs s’opposaient catégoriquement à son départ. Pour tenter de débloquer la situation, le Paris Saint-Germain serait prêt à offrir plus de 60 millions d’euros ! Le montant pourrait inciter le Milan AC à réfléchir, d’autant que l’ancien joueur du Real Madrid, lié au club lombard jusqu’en 2026, se retrouvera à un an de la fin de son contrat l’année prochaine.