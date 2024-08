Lookman au PSG, cette première offre scandalise l'Atalanta

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En quête de renforts offensifs, le Paris Saint-Germain pense à Ademola Lookman, l'attaquant international nigérian de l'Atalanta. Le PSG a fait une offre qui a choqué le club italien.

L'Atalanta se déplace ce lundi soir à Lecce pour commencer la saison de Serie A, et le vainqueur de l'Europa League fera ce voyage vers les Pouilles sans Ademola Lookman, son attaquant vedette. Ce dernier n'est pas blessé, mais il a demandé à ne pas disputer cette rencontre au moment où son nom est cité du côté du Paris Saint-Germain. Cependant, pour l'instant, l'intérêt des champions de France pour l'attaquant de 26 ans ne s'était pas encore confirmé, mais ce n'est désormais plus le cas, révèle ce lundi Tuttomercatoweb. Le média spécialisé italien confirme que ces dernières heures Luis Campos a proposé 30 millions d'euros au club de Bergame pour recruter le natif de Londres, le PSG faisant clairement comprendre qu'il n'irait pas plus loin en cas de refus de l'Atalanta.

Du côté du club italien, qui dans un premier temps n'était pas disposé à vendre Ademola Lookman, la réponse a été très rapide et fermement négative. A ce prix-là, les dirigeants de l'Atalanta estiment que c'est presque une insulte qui est faite au club et au joueur, même s'ils ne diront pas non à une éventuelle contre-proposition du Paris Saint-Germain. TMW explique que le récent finaliste malheureux de la Super Coupe d'Europe faceà Madrid ne vendra pas en dessous de 45 à 50 millions d'euros celui qui a marqué 17 buts et délivré 10 passes décisives toutes compétitions confondues la saison passée.

Lookman attend l'offre fatale du PSG

L'idée première de Gian Piero Gasperini est toujours de conserver Lookman dans son effectif cette saison, mais l'entraîneur italien sait que ses dirigeants ne pourront pas refuser une offre colossale du PSG pour son joueur. A cet instant du mercato, si une offre est arrivée de Paris, elle n'a pas changé la donne. A voir si le club de la capitale reviendra à la charge avec un chèque plus élevé, Ademola Lookman étant visiblement déjà prêt à prendre le premier vol vers Paris.