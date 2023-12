Liverpool et Mbappé un divorce avant le mariage

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'avenir de Kylian Mbappé fait toujours autant parler, que ce soit en France, en Espagne et même dans le reste de l'Europe. Le capitaine des Bleus n'a toujours pas pris de décision.

Kylian Mbappé et le PSG, difficile de savoir si ça continuera ! En fin de contrat l'été prochain, le prodige francilien devra faire un choix fort. L'ancien de Monaco sait qu'il disposera d'une offre alléchante du Real Madrid pour y continuer sa carrière. Mais le club de la capitale française ne désespère également pas de trouver les bons arguments pour le prolonger encore une fois. Outre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, il se dit également que Liverpool surveille la situation du Français de 24 ans. Cependant, il est presque impossible de voir débarquer Mbappé dans la Mersey. C'est en tout cas ce qu'affirme Florian Plettenberg.

Sur son compte X (anciennement Twitter), le journaliste de Sky Sports a en effet posté sur le sujet : « On m'a dit que Liverpool ne faisait pas le forcing pour recruter Kylian Mbappé. Son transfert à l'été 2024 n'est pas problématique à ce stade. Le PSG est toujours totalement détendu, car assuré financièrement (contractuellement) en cas de son éventuel départ. Le Real Madrid reste pour lui la destination la plus réaliste, que ce soit l'année prochaine ou l'année d'après ». On est donc reparti pour un tour, mais ce qui change, c'est que le PSG est plus serein que jamais en cas de départ.

Mbappé, le PSG délivré

Du moins pour s'y retrouver financièrement. Et c'est bien là le plus important, même si Luis Enrique et le board du PSG devront de montrer plus malins que jamais concernant son futur remplaçant si Mbappé venait à partir. Pour rappel, le capitaine de l'équipe de France sera autorisé à négocier avec le club de son choix à partir du 1er janvier 2024. Le Real Madrid dégainera une nouvelle offre à ce moment-là, et cette fois le club de Florentino Perez pense réellement pouvoir facilement rafler la mise après deux énormes échecs en 2017 et surtout en 2021.