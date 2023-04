Lionel Messi reste au PSG, il lâche une info en or

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les propos d'un des hauts dirigeants du FC Barcelone sur le possible retour de Lionel Messi la saison prochaine, alors que la Puga sera libre, ont mis en alerte les socios. Mais le PSG ne semble craindre personne pour une raison qu'un journaliste espagnol dévoile.

Il aura suffi d’une déclaration signée Rafael Yuste, vice-président du Barça, pour mettre en alerte toute la planète football, oui le retour de Leo Messi chez les Blaugrana est dans les tuyaux, d’autant plus que le champion du monde argentin sera libre. En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, le natif de Rosario a la possibilité de lever quand bon lui semble une option pour une année supplémentaire, mais à ce jour il ne l’a toujours pas fait. En se laissant ainsi toutes les portes ouvertes, Leo Messi donne évidemment libre cours à toutes les rumeurs sur son avenir. Arabie Saoudite, Major Soccer League et donc depuis 72 heures l’hypothèse d’un come-back à Barcelone, le club qui a fait sa gloire. Mais même en Espagne, on sait ce qui va coincer et ce dimanche un journaliste ose le dire.

Lionel Messi bénévole au FC Barcelone ?

Juan Jose Dorado, qui est le correspondant de nombreux médias dont RTL, Euronews, RMC Sport ou bien encore Cnews, estime que l’option Barcelone est un doux rêve qui n’ira pas plus loin que cela. Et JJD de dire pourquoi. « Franchement, on a été surpris cette semaine par la confirmation par le vice-président du Barça qu’il y avait des contacts avec l’entourage avec l’entourage de Messi et surtout avec son papa (…) Mais en dehors de cette belle histoire, est-ce que la porte est ouverte ? Et bien ça paraît compliqué quand même. Déjà on le sait, le fair-play financier et la masse salariale font que c’est pratiquement impossible que ce joueur revienne, sauf s’il joue gratuitement. Il faut savoir que le Barça a besoin d’un crédit de 1,5 milliard d’euros, et il n’arrive pas à l’avoir pour refaire son stade à neuf. En plus ils sont embarqués dans cette histoire d’arbitre, et cela pourrait les laisser en dehors de l’Europe. Vous imaginez Lionel Messi quitter le PSG pour venir du côté de Barcelone si le Barça ne joue pas la Ligue des champions ? Malgré la déclaration de Yuste, qui a beaucoup étonné, nous on a tendance à penser qu’il est plus près du PSG et du Miami que d’un retour à Barcelone. Mais bon quand il a signé à Paris, tout s’est bouclé en 48 heures », a confié, au micro d'Europe 1, le journaliste espagnol qui ne croit pas du tout à cette histoire rêvée.

NBC | If Messi returns to Barcelona, his shirt will be the highest selling in the history of this sport! 🤯 pic.twitter.com/da7hvZwq06 — Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) April 2, 2023

Du côté du Paris Saint-Germain, où il est très clair que la prolongation du vainqueur du dernier Mondial est souhaitée par l'Emir du Qatar, on reste comme toujours d'une discrétion absolue, laissant les rumeurs circuler et les insiders faire des confidences sur les réseaux sociaux. A presque trois mois de la fin de l'engagement de Lionel Messi, le leader de la Ligue 1 mise à la fois sur sa puissance financière, mais également sur son avenir dégagé concernant la participation à la Ligue des champions pour convaincre la Pulga de rester. Et cela, même si du côté des supporters parisiens historiques, on est convaincu que l'avenir sportif du PSG n'est pas réellement dans une prolongation de contrat pour le joueur de 35 ans. Alors dernière danse au Barcelone ou ultime contrat européen au PSG avant de partie de l'autre côté de l'Atlantique, seul Lionel Messi a la réponse.