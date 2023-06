Lionel Messi passe aux aveux sur son fiasco au PSG

Dans : PSG.

Lionel Messi est actuellement en vacances, et il a visiblement envie de parler de son aventure manquée au Paris SG. L'Argentin s'en prend notamment aux difficultés d'adaptation, et aux supporters parisiens pas vraiment conciliants selon lui.

Arrivé comme une rock-star au PSG, Lionel Messi est reparti par la porte de derrière deux ans plus tard. Cette signature à Paris, il ne l’avait pas forcément choisie, puisqu’il s’était retrouvé poussé dehors à la dernière minute par le FC Barcelone, qui n’avait pas prolongé son contrat à la surprise générale. Déménagement général donc pour l’Argentin, qui n’avait quasiment jamais bougé de sa Catalogne, et qui a connu un temps d’adaptation très difficile. Alors qu’il avait été tranquille les premiers mois malgré des performances mitigées, ses échecs face au Real Madrid, et notamment son pénalty manqué, ont provoqué des premiers sifflets et des critiques de plus en plus acides à son encontre.

Messi n'a pas digéré la volte-face des supporters

Ce revirement du public du Parc des Princes, le septuple Ballon d’Or l’a vécu comme une trahison. Dans un entretien à BeIN Sports, il avoue ne pas avoir digéré d’avoir ainsi été lâché par les supporters du PSG, qui n’ont pas été tendres avec lui. La vengeance a été assez terrible, puisque Lionel Messi n’a quasiment plus salué les fans parisiens pendant un an et demi. Même s’il ne veut pas mettre tout le monde dans le même sac, le numéro 30 du Paris SG a bien fait comprendre qu’il avait été très déçu d’avoir été traité de la sorte, et que cela ne l’avait pas incité à continuer l’aventure dans la capitale française.

« Je suis arrivé tard, je n’ai pas eu de préparation d’avant saison, avec un nouveau club, une autre manière de jouer, de nouveaux coéquipiers, la ville, tout ça a rendu mon adaptation difficile au début, pareil pour ma famille. Au début, c'était super. J'ai reçu beaucoup d'encouragements puis les gens ont commencé à me traiter différemment. La majorité m'a bien traité mais il y a eu une cassure avec une certaine partie du public. Ce n'était bien sûr pas mon intention mais ce sont des choses qui se sont déjà passées par le passé avec Neymar et Mbappé, c'est leur façon de faire », a livré Lionel Messi, qui critique ainsi les supporters du PSG et estime que les grandes stars du football ne sont pas respectées à Paris.

Un jugement qu’il n’est pas le premier à émettre, même si Lionel Messi connait aussi la versatilité des supporters, et ce peu importe le club concerné. Dans son propre pays, Messi s’est fait cracher dessus par le passé, étant même sommé de se retirer de la sélection argentine pour son incapacité à lui faire gagner des titres. Il a aussi connu cela dans des périodes plus compliquées à Barcelone, où il a été pointé du doigt pour diriger l’ensemble de l’équipe à sa guise, sans se soucier du niveau de performance. Des aléas de la carrière d’une superstar du football, qui n’aura pas réussi à réellement marquer les esprits lors de son passage au PSG. Et il n’est pas certain que tout soit en raison de l’attitude des supporters parisiens.