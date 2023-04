Lionel Messi humilié, le PSG se déchire

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le doute était permis contre Rennes. Il ne l'est désormais plus. Lionel Messi a été sifflé par le public du Parc des Princes, et le PSG s'offre un gros casse-tête en vue de la fin de la saison.

Après une première saison manquée, et notamment une double confrontation face au Real Madrid où il avait été transparent et avait même coûté très cher en manquant son pénalty lors du match aller, Lionel Messi avait réussi à rebondir ces derniers mois avec le PSG. Son début de saison 2022-2023 l’avait mis en confiance et il avait assuré que son adaptation était désormais effectuée. Un énorme pas en avant avait été noté avant le match face au Bayern Munich, puisque pour la première fois depuis un an quasiment, l’Argentin avait daigné saluer le public du Parc des Princes après une rencontre.

Plus de doute, les sifflets tombent contre Messi

La réconciliation aura été de courte durée. Après l’élimination face au club allemand, Lionel Messi a été désigné comme l’un des responsables en raison de son incapacité à être décisif dans les grands matchs. Si l’accueil face à Rennes avait été mitigé, un cap a été passé contre Lyon. Lors de la présentation des équipes, Lionel Messi a été pour la première fois réellement sifflé par le public du Parc des Princes, ce qu’il a été impossible de contester. De plus, pendant le match, La Pulga a perdu un nombre inhabituel de ballons, provoquant de nouveaux sifflets à son encontre en fin de match.

Christophe Galtier l’a tout d’abord vertement défendu, assurant même qu’il n’avait jamais pensé à le faire sortir du terrain malgré son mauvais soir et les sifflets des supporters. « Je les trouve durs. On attend que Leo et Kylian (Mbappé) débloquent les situations. Leo est notre animateur, qui tente beaucoup donc il y a du déchet. Il faut autour de lui un dépassement de fonctions, comme autour de Kylian. Il a tenté, il a réussi certaines choses, des décalages, il a raté des relations techniques quand il y avait de la densité autour de lui. Il donne beaucoup, il a été passeur et buteur en 2023. C’est aussi aux autres, à ses partenaires d’avoir du dépassement de fonction », a livré l’entraineur du Paris SG, qui ne veut surtout pas se risquer à faire une déclaration remettant en cause le septuple Ballon d’Or.

Les supporters partagés sur Messi

Vuelven a anunciar los onces con el Parque de los Príncipes lleno. Mbappé, ovacionado. Con Messi hay algún que otro pito otra vez. pic.twitter.com/rvkJWgYUqA — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) April 2, 2023

Un soutien total qui tranche avec le comportement des supporters, beaucoup plus partagés. Il y a les adorateurs de Lionel Messi, pour qui le PSG mérite de perdre quand ses supporters sifflent le meilleur joueur de l’histoire. « Paris a 14 problèmes différents à régler mais le plus important pour eux c’est de siffler Messi », « Messi s’en bat les c… de s’être fait siffler ça me fume, il a déjà capté que c’était un club de clowns », « Palmarès du Paris saint germain: On a déjà sifflé Messi (Joueur plus grand que leur club) », ont lancé les fans de l’Argentin. Mais pour les supporters du PSG, la soupe était différente. « Ça, c’est mon club, personne n’est au-dessus du PSG », « Je le ramène à Barcelone en voiture », « si ces sifflets peuvent l’aider à partir en fin de saison », ont lancé sans pitié des supporters parisiens pour qui Lionel Messi n’a pas assez apporté au club sur ces deux dernières années, notamment en Ligue des Champions.

En tout cas, le message est passé, et Lionel Messi a vite repris ses habitudes. Victoire ou pas, il a foncé aux vestiaires dès le coup de sifflet final, sans saluer quiconque et après une prestation bien décevante, même s’il aurait pu offrir une magnifique passe décisive pour Kylian Mbappé d’une talonnade en pleine surface. Mais comme pour le reste de cette année 2023, le champion du monde n’a pas réussi à redonner le sourire au PSG sur ce match, et essuie de plus en plus de critiques alors que son avenir est incertain.