Lionel Messi exige, Nasser Al-Khelaïfi exécute au PSG

Par Guillaume Conte

Lionel Messi ne s'impose pas forcément sur le terrain au PSG, mais il sait dicter sa loi dans les coulisses. Nasser Al-Khelaïfi peut en témoigner.

Parmi les critiques qui ont pu tomber sur Lionel Messi pendant sa période au FC Barcelone, des indiscrétions ont plusieurs fois évoqué le comportement autoritaire de l’Argentin, notamment dans le choix des entraineurs, mais aussi dans la fin de leur règne. Il avait par exemple poussé pour faire venir Tata Martino ou Quique Setien, mais avait aussi eu la tête d’Ernesto Valverde. Ce dernier avait même fini par expliquer qu’il valait mieux se taire, mais que la vérité n’était pas belle à voir concernant le pouvoir de La Pulga au Barça. Arrivé il y a tout juste quatre mois au Paris SG, Lionel Messi n’a pas forcément la même influence. Mais étant donné son statut de meilleur joueur du monde corroboré par son septième Ballon d’Or, mais aussi son énorme poids marketing et financier, l’ancien barcelonais a tout de même une copieuse influence au sein du club parisien. La preuve avec cette révélation du journal catalan El Nacional, qui est resté très proche dans le suivi de l’actualité de Lionel Messi.

Lionel Messi veut son lieutenant avec lui au PSG

Pour le média barcelonais, si il a récemment été évoqué l’idée d’une prolongation de contrat d’Angel Di Maria, ce n’est clairement pas par hasard. Au départ, El Fideo devait quitter le PSG en fin de saison, et se préparait déjà à trouver son nouveau point de chute. C’était ce qui était même convenu avec le PSG au moment de la dernière signature de prolongation de contrat. Mais depuis, Léo Messi est arrivé et l’Argentin a confié sa volonté de continuer d’avoir son compatriote, qui est son lieutenant en équipe nationale, à ses côtés jusqu’en juin 2023. Si le septuple Ballon d’Or ne fait pas encore la pluie et le beau temps au PSG, sa prise de parole en ce sens auprès de Nasser Al-Khelaïfi aurait eu comme effet immédiat de lancer les négociations pour une prolongation, ce qui n’était pas du tout prévu.

Le PSG bichonne Messi

Une preuve de l’énorme influence de Messi auprès des hauts dirigeants du Paris SG. Il s’agit aussi de mettre La Pulga dans les meilleures conditions possibles pour la suite de sa carrière parisienne, et la présence d’un ami et compatriote pèse visiblement beaucoup. Et dans le même sens, Messi pourrait aussi être comblé dès cet hiver, avec le départ de plus en plus probable de Mauro Icardi. Il faut dire que l’avant-centre du PSG n’est pas du tout un ami du clan Messi, même si les épouses des deux joueurs se sont rapprochés ces derniers temps. En revanche, en ce qui concerne l’autre prolongation en cours, celle de Marquinhos, Messi n’y est pour rien, il s’agit bien de la volonté des dirigeants du PSG de blinder le défenseur central sur le très long terme.