Lille compte battre le PSG... avec respect

Par Adrien Barbet

Quelques jours après sa défaite contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, le club de la capitale accueille Lille pour un match comptant pour la 24e journée de la Ligue 1. Les Dogues sont prêts à renverser le leader.

Grâce à ses deux victoires de suite en Ligue 1, Lille est de retour dans la course pour les places européennes. Cinquième du championnat, le LOSC a l'objectif de terminer dans le top 5 pour disputer une coupe d'Europe la saison prochaine. Les Lillois vont devoir être intraitables durant cette deuxième partie de saison car les concurrents sont nombreux. Rennes, Nice, Lorient et Lyon souhaitent également valider cet objectif. Pour y parvenir, Lille va déjà devoir se défaire du PSG lors de son prochain match. Une rencontre qui peut profiter aux Dogues puisque Paris reste sur trois défaites consécutives et a souvent un coup de mou après les matchs européens. Olivier Létang s'est montré plutôt optimiste concernant les chances d'aller gagner au Parc des Princes.

Olivier Létang prévient le PSG, Lille peut battre n'importe quelle équipe

« J’ai un profond respect pour le PSG, qui a de très grands joueurs, et on sait que c’est extrêmement difficile au Parc des Princes. Il faut toujours faire un match parfait, en ayant de la réussite, si on veut aller chercher quelque chose. On ira avec nos convictions. Je suis sûr qu’on peut battre n’importe quelle équipe dans ce championnat. On doit être en mission pour aller chercher une place européenne et ça passe par le match à Paris dimanche » a déclaré le président du LOSC lors d'une interview avec le site officiel de la Ligue 1 Uber Eats. Olivier Létang connaît bien le PSG puisqu'il a été le directeur sportif du club pendant 5 ans. Paris est prévenu, Lille n'a pas peur et va arriver au Parc des Princes avec l'ambition de gagner.