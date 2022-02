Les Ultras écoeurés par le cirque PSG !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Collectif Ultras Paris avait déjà manifesté sa colère dimanche à Lille en entrant tardivement dans le stade nordiste, et ce lundi le CUP attaque frontalement les dirigeants actuels du PSG.

La semaine passée, après l’élimination en Coupe de France face à Nice, le Collectif Ultras Paris avait prévenu que cela commençait à faire beaucoup, mais sans aller trop loin. Pour le déplacement à Lille, le ton est encore monté d’un cran, et cette fois cela s’est vu concrètement puisque les supporters les plus chauds du Paris Saint-Germain ont volontairement boycotté le début de la rencontre de Ligue 1. Et même si Kylian Mbappé, Lionel Messi et les autres ont enfin rendu une copie brillante contre le champion de France en titre, cela n’a rien changé dans le conflit qui monte entre les Ultras et les dirigeants du PSG. Ce lundi soir, une semaine jour pour jour après le fiasco face à Nice, le CUP a cette fois vidé son sac dans un long communiqué mis en ligne via les réseaux sociaux. L’heure n’est plus au dialogue avec Nasser Al-Khelaifi, mais à des attaques virulentes sur ce que le club de la capitale est en train de devenir au fil des années.

Les Ultras du PSG sont furieux contre leur club

La victoire d'hier n'altère en rien notre colère !!!@PSG_inside pic.twitter.com/OYjkqAiX2x — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) February 7, 2022

Pour le Collectif Ultras Paris, il est temps que du côté des responsables parisiens on se reprenne. « Depuis trop longtemps maintenant le club nous offre un visage que nous ne supportons plus. Le visage d'un club qui se veut marque mondiale, obnubilé par les ventes de maillots, au point d'en oublier ses couleurs et de faire l'affront au Public du Parc de jouer avec un maillot extérieur à domicile. Le visage d'un club qui empile les stars comme un enfant trop gâté, sans souci de cohérence sportive. Le visage d'un club qui rêve tellement plus grand qu'il donne l'impression que la saison commence en février et qu'il méprise les trophées nationaux. Nous ne reconnaissons plus notre club qui semble même avoir perdu son ADN coupe. Aujourd'hui, notre patience a atteint ses limites! La gestion sportive du club est incompréhensible à tous les niveaux :

- Des changements incessants d'entraîneurs sans que jamais un projet de jeu cohérent avec le recrutement ne soit mis en place,

- Des joueurs peu utilisés pour qui le football ne semble plus être une réelle priorité tant la soupe est bonne,

- Une gestion des jeunes incompréhensible,

- Un manque de respect flagrant pour la section féminine

- Sans oublier les différents passe-droits et autres épisodes plus dignes d'un télénovela que d'un club de football professionnel.

Nous avons toujours apporté notre soutien sans failles malgré d'immenses déceptions. Aujourd'hui nous tirons le signal d'alarme, JOUEURS, DIRIGEANTS, il est grand temps de réagir ou nous allons encore au-devant d'inacceptables désillusions. Respectez nous, respectez nos couleurs », préviennent les Ultras parisiens, qui n’en disent pas plus sur une possible action à venir lors de la réception de Rennes vendredi soir au Parc des Princes ou pire même lors du match aller de Ligue des champions le mardi 15 février contre le Real Madrid.