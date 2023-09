Les transferts louches du PSG, l'UEFA craque et attaque ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La période d'immunité du Paris SG auprès de l'UEFA est-elle en train de prendre fin ? Déjà sous le coup de la surveillance du fair-play financier, le club de la capitale va faire l'objet d'une enquête pour les derniers transferts très rentables effectués vers le Qatar.

Attaqué depuis toute l’Europe, et principalement en Espagne et en Allemagne, le mercato du PSG et ses ventes copieuses au Qatar ont fini par provoquer une réaction de l’UEFA. Une enquête va être ouverte pour savoir si des procédures illégales ont été effectuées afin de compenser les pertes financières du club parisien, par des transferts de ses joueurs au prix gonflé à un championnat qui possède forcément le même actionnaire que le champion de France. La corrélation est indéniable, mais le Paris SG s’attendait forcément à être attaqué, alors qu’il a récupéré plus de 80 millions d’euros en venant Abdou Diallo, Marco Verratti et Julian Draxler. Le départ de l’Allemand, à un an de la fin de son contrat et très loin de son meilleur niveau, pour 20 millions d’euros a fait bondir Javier Tebas, le patron de la Ligue espagnole si critique envers le PSG. Côté parisien, on tient à faire savoir que le prix du transfert est bien inférieur, même si les proches du dossier affirment toujours que Paris va récupérer une somme copieuse.

Des transferts réduits à un montant plus réaliste ?

L’UEFA a donc décidé d’ouvrir une enquête par l’instance de contrôle financier, pour savoir si le PSG cherche à contourner les règles de la sorte, alors qu’il est déjà dans le radar avec un accord pour revenir dans les clous sous peine de payer une amende de 55 millions d’euros. Auprès de L’Equipe, le club de la capitale a essayé de présenter ses arguments, et le principal sera certainement de dire que les prix du marché sont fluctuants et difficiles à déterminer, comme la razzia de l’Arabie Saoudite pendant l’été tend à le prouver.

Le Qatar et le PSG, aucun lien !

Pour le PSG, le deuxième argument présenté risque toutefois de ne pas tenir debout. « Le Paris SG estime qu'il n'y a pas de problème. QSI n'est pas actionnaire des clubs acheteurs », a glissé le club francilien, pour qui le PSG et les clubs qataris n’ont absolument rien à voir. Une défense hasardeuse quand on connait les liens communs entre le championnat qataris et le club de la capitale au sommet de la hiérarchie. L’enquête est donc lancée, et Nasser Al-Khelaïfi va devoir la prendre au sérieux, car l’UEFA est très bien capable de changer le montant des transferts pour les ramener à un prix plus conforme si jamais elle estime qu’ils ont été surévalués. Ce fut déjà le cas par le passé pour des sponsorings dopés en provenance du Qatar, que ce soit avec l’office de tourisme ou pour le « naming » du centre d’entrainement du Camp des Loges Ooredoo, qui rapportait plus que le « naming » de quasiment tous les stades européens en dehors de la Premier League.