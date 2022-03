Les anciens flambent, MacHardy allume le PSG

Dans : PSG.

Par Nicolas Issner

Le Paris Saint-Germain est mal géré et la situation de ses anciens joueurs formés au club ne fait que confirmer la mauvaise gestion de l'effectif parisien. Pour Jonatan MacHardy, il va falloir éviter de refaire les mêmes erreurs.

Il n'ont pas reçu la confiance du PSG dès leur plus jeune âge et ont ensuite éclaté aux yeux de l'Europe. Kingsley Coman, Christopher Nkunku ou encore Moussa Diaby performent en club depuis leur départ du Paris Saint-Germain, qui est pourtant leur club formateur. Kingsley Coman a fait beaucoup de mal à Paris en marquant le seul but de la finale en Ligue des champions avec le Bayern en 2020. De leurs côtés, Nkunku et Diaby font partie des joueurs les plus décisifs de la Bundesliga avec une implication respective sur 24 et 19 buts. Dans sa liste des 23 Bleus pour le rassemblement de mars, Didier Deschamps a fait appel à huit joueurs formés au PSG, soit un tiers de la liste globale.

« Paris a foiré une génération de joueurs »

Huit joueurs formés au PSG ont été appelés en Equipe de France 🇫🇷



Adrien Rabiot (Juventus)

Christopher Nkunku (Leipzig)

Alphonse Areola (West Ham)

Moussa Diaby (Leverkusen)

Mike Maignan (AC Milan)

Mattéo Guendouzi (Marseille)

Presnel Kimpembe (Paris)

Kingsley Coman (Bayern) pic.twitter.com/Yg20GMadBn — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) March 17, 2022

Éliminé dès les huitièmes de finale de C1 il y a quelques semaines, le PSG et sa mauvaise gestion sportive ont été largement pointés du doigt, surtout après le dernier mercato estival XXL (Messi, Donnarumma, Hakimi, Wijnaldum, Ramos). Ce n'est pas Jonatan MacHardy qui dira l'inverse. « Quand je vois, Nkunku, Diaby, Coman ou Maignan, le PSG ne peut avoir que des regrets. L'Île-de-France est le premier vivier mondial en terme de football. Paris a vendu tous ses jeunes espoirs pour des dizaines de millions d'euros puis a racheté des stars internationales à des prix et pour ses salaires exorbitants afin d'équilibrer ses comptes. Cette politique de stars à outrance est responsable de cet échec. Il y a un autre modèle qui existe comme celui de Manchester City. Ils prêtent un nombre incalculable de leurs joueurs mais ne les vendent pas ! Le PSG, lui, a vendu ses meilleurs éléments à cause du fair-play financier. Paris a foiré une génération car cette génération en Bleu a sa place au PSG actuel. Attention à ne pas reproduire ces erreurs-là notamment avec Xavi Simons ou El Chadaille Bitshiabu » a lancé le chroniqueur chez RMC. Dans les titulaires du Paris Saint-Germain cette saison, seul Presnel Kimpembe a cette étiquette de produit authentique formé au club.