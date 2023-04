Leonardo au PSG, acte III

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Passé deux fois dans la direction du PSG en tant que directeur sportif du club, Leonardo est aujourd'hui à la recherche d'un point de chute. Alors que Paris prépare une révolution, le Brésilien pourrait faire une troisième fois son retour dans le club de la capitale.

L'été dernier, quelques semaines après la prolongation de Kylian Mbappé, au grand dam du Real Madrid, Leonardo a été remercié par le PSG. Le directeur sportif était revenu en 2019 pour redonner un peu d'ordre à Paris, au moment où Neymar militait pour retourner au FC Barcelone. Leonardo a également connu un premier passage mouvementé au PSG puisqu'il a été suspendu lors de son premier mandant en 2013, après avoir agressé un arbitre. L'ancien entraîneur du Milan AC est désormais à la recherche d'une nouvelle expérience. Mais à en croire les renseignements de Foot Mercato, un troisième passage au PSG ne déplaît pas l'ancien international brésilien (60 sélections).

Leonardo au PSG c'est non mais...

Le média français affirme que Leonardo n'est pas contre un retour au PSG, alors que Luis Campos, son successeur, est sous le feu des critiques et annoncé proche d'un départ. Néanmoins, il y a très peu de chances que Leonardo revienne à Paris. Ses relations sont parfois très compliquées avec les joueurs et les entraîneurs. Ça a été le cas avec Thomas Tuchel, ce qui a provoqué le départ du technicien allemand, durant l'hiver 2020.

Si Luis Campos ou Christophe Galtier ne sont pas assurés de rester au PSG, Leonardo, bien qu'il soit vraisemblablement pour, ne devrait probablement plus fouler le vestiaire parisien. Kylian Mbappé, qui est tout de même assez écouté à Paris, n'y est pas favorable non plus. Actuellement premier de la Ligue 1, avec seulement 6 points d'avance sur Lens et l'OM, à 9 journées de la fin du championnat, le PSG est concentré sur son dernier objectif. Remporter la Ligue 1. Si cette condition n'est pas respectée, Galtier pourrait prendre la porte, et il n'est pas dit qu'un coup de colère en provenance de Doha ne remette en cause le poste de Luis Campos également. Au point de relancer la perspective d'un troisième acte pour Leonardo au Paris SG ?