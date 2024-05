Leny Yoro préfère le Real, il a énervé le PSG

Dans : PSG.

La volonté de Leny Yoro d'aller au Real Madrid plutôt qu'au PSG agace au sein du club parisien. Ce dernier a fait une offre difficile à refuser, mais qui reste en suspens. Pour le moment.

Avec la blessure de Lucas Hernandez et la saison manquée de Milan Skriniar, le PSG se cherche un défenseur central pour l’associer à un Marquinhos qui a en revanche bien répondu présent cette année. Lucas Beraldo est une solution mais le Brésilien parait encore fragile pour les gros matchs. Luis Campos rêve de faire un gros pari sur l’avenir, et même le présent quand on voit son niveau cette saison, en faisant signer Leny Yoro. Problème, le joueur s’est entouré d’un agent très gourmand, et préfère en plus rejoindre le Real Madrid, un club qui le fait rêver. Forcément, l’argument pèse dans le futur choix du défenseur central qui s’est révélé cette saison à seulement 18 ans. A un an de la fin de son contrat, l’international espoirs tricolore sait que c’est l’été du départ pour lui. Mais pour le moment, malgré les appels du pied, Florentino Pérez ne fait pas de gros efforts pour le faire venir.

Une différence énorme entre le Real et le PSG

Résultat, le PSG a décidé d’accélérer brutalement et vient de faire une offre de 70 millions d’euros à Lille, affirme OK Diario. Une façon de convaincre le club nordiste de trouver un accord pour boucler le transfert, et forcer un peu la main au jeune défenseur central. Le joueur devrait même se voir proposer un meilleur contrat à Paris qu’à Madrid, le Qatar ayant décidé d’appuyer le directeur sportif du PSG pour faire une proposition difficile à refuser.

Un choix crucial s’annonce, puisque selon le journaliste espagnol Michel Serrano, le Real Madrid n’a aucune intention de faire de la surenchère dans ce dossier, et espère même conclure un accord à hauteur de 30 millions d’euros hors bonus pour rafler la mise. Une sacrée différence avec que le PSG se prépare à mettre. Nul doute que l’avis du joueur peut peser, mais le LOSC risque de se dire qu’il n’y a pas photo entre les deux offres. Le début de mercato risque d’être tendu dans ce dossier, car si Luis Campos est prêt à faire un gros effort pour convaincre Yoro de signer, il n’entend pas non plus le supplier tout l’été et perdre beaucoup de temps si le Dogue n’a aucune intention de signer à Paris.