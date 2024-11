Le sauveur annoncé du PSG sur le départ ‍?

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG s'apprête à retrouver Gonçalo Ramos, blessé depuis la première journée de Ligue 1. Le Portugais pourrait faire beaucoup de bien à l'attaque francilienne, même s'il se dit qu'il pourrait prochainement quitter le navire.

A Paris, on va pouvoir profiter de quelques jours de trêve internationale pour souffler un peu. Les dernières semaines ont été compliquées à gérer, avec notamment une défaite frustrante et improbable en Ligue des champions face à l'Atlético Madrid. Le manque d'efficacité du PSG commence à être un sérieux problème pour Luis Enrique. Pour autant, l'Espagnol ferait toujours confiance à ses joueurs offensifs. Le retour de Gonçalo Ramos pourrait régler pas mal de problèmes pour le Paris Saint-Germain. Mais il faudra que le Portugais arrive rapidement à convaincre, car un départ prochain n'est pas improbable.

Gonçalo Ramos, un avenir plus qu'indécis au PSG ?

Selon les informations de Calciomercato, la Juve est en effet très intéressée à l'idée de récupérer Gonçalo Ramos, qui ne s'est pas encore imposé à Paris. La Vieille Dame réfléchirait même à envoyer une offre sous forme de prêt avec option d’achat au club de la capitale. Reste à savoir si cette offre tombera cet hiver ou l'été prochain. Pas mal de joueurs du PSG sont courtisés, au vu de leur méforme mais aussi de leur capacité réelle au plus haut niveau. C'est également le cas de Randal Kolo Muani. De leur côté, les Franciliens se cherchent aussi un nouvel élément offensif. En attendant, il faudra finir l'année du mieux possible. Des éléments de Luis Enrique ont encore une carte à jouer et Gonçalo Ramos en fait assurément partie. Il devrait être de retour pour le déplacement au Bayern Munich en Ligue des champions le 26 novembre prochain. Un match ô combien important pour Paris, plus que jamais en difficulté en C1.