PSG ‍: Luis Enrique a son chouchou, c'est officiel

Par Corentin Facy

Critiqué pour ses performances décevantes en Ligue des Champions, Kang-in Lee est en revanche irrésistible en Ligue 1. L’international sud-coréen a livré une superbe performance lors de la victoire du PSG à Angers.

S’il peine encore à exister dans les affiches de Ligue des Champions pour le moment, Kang-in Lee est un joueur qui brille en Ligue 1. Déjà auteur de six buts et d’une passe décisive depuis le début de la saison avec le Paris Saint-Germain, l’international sud-coréen a livré une prestation très aboutie face à Angers, samedi soir lors de la 11e journée. Auteur d’un doublé, l’ancien meneur de jeu de Majorque a cette fois été utilisé dans une position d’ailier droit, devenue inhabituelle pour lui alors que Luis Enrique l’utilise souvent en faux numéro neuf.

Kang-in Lee représente tout ce que Luis Enrique adore

Bien plus à l’aise dans le rôle d’ailier, Kang-in Lee a livré une performance frôlant la perfection en première mi-temps sur la pelouse du stade Raymond-Kopa. Son match abouti lui a d’ailleurs valu la très bonne note de 8/10 dans les colonnes de L’Equipe. Et pour le quotidien national, cette performance XXL livrée par Kang-in Lee fait le bonheur de Luis Enrique, qui ne cache pas son admiration pour le gaucher de 23 ans. « Trimbalé à droite, à gauche, en faux numéro neuf et en relayeur, Lee incarne la polyvalence à outrance souhaitée par Luis Enrique » décrit le quotidien national, confirmant que l’ancien joueur de Majorque est le prototype du joueur idéal aux yeux de l’entraîneur du Paris Saint-Germain.

« C’est en Ligue des Champions qu’il devra désormais montrer s'il a les capacités de devenir un joueur plus important pour Paris » tempère en revanche le quotidien national, qui sait que les supporters du PSG ne se satisferont pas d’un doublé à Angers. Pour Kang-in Lee, comme pour bon nombre de ses coéquipiers d’ailleurs, l’enjeu sera maintenant de franchir un cap en Ligue des Champions. Un constat également valable pour les autres jeunes joueurs de l’effectif tels que Barcola, Doué, Joao Neves ou encore Zaïre-Emery.