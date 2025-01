Le Real Madrid supplie le PSG de le sauver

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

A la peine contre le Barça, le Real Madrid cherche un défenseur central en urgence et se tourne vers le PSG pour tenter de corriger cet énorme bug.

En grande difficulté en défense, le Real Madrid n’a clairement pas la solution cette saison face à une attaque aussi talentueuse que celle du FC Barcelone. Si dans les autres compartiments, il peut y avoir match, l’arrière garde prend l’eau à chaque confrontation avec Lamine Yamal, Robert Lewandowski et Raphinha. Certes, la Maison Blanche n’a pas de chance avec les blessures longue durée de David Alaba et Eder Militao, qui ont du mal à revenir à leur meilleur niveau. Résultat, Aurélien Tchouaméni est souvent utilisé en défense centrale, mais l’ancien bordelais et monégasque n’y arrive pas malgré l’entêtement de Carlo Ancelotti.

Supercopa : Le Barça colle une raclée au Real en finale ! https://t.co/SkzZDC7lZk — Foot01.com (@Foot01_com) January 12, 2025

Le PSG pourrait offrir sur un plateau une solution étonnante pour régler ce problème défensif. En effet, Bernabeu Digital annonce que, en urgence, le Real Madrid se réveille dans le dossier Milan Skriniar. L’ancienne tour de contrôle de l’Inter Milan n’a pas réussi à s’imposer au Paris SG, où Luis Enrique ne lui fait pas confiance en raison de sa lenteur et de sa relance parfois incertaine. Le Slovaque est poussé vers la sortie, et a des candidats en Turquie, en Italie et en Angleterre. Mais le défenseur de 29 ans se voit offrir une porte de sortie en toute urgence au Real Madrid, un club qui est intéressé par lui et qui le suivait avant qu’il ne quitter l’Inter pour le PSG.

Skriniar au Real, ça arrange tout le monde

L’idée selon le média espagnol serait de lui offrir un contrat pour un an et demi, histoire de préparer la relève à ce poste où le Real Madrid ne trouve pas la stabilité qu’il pouvait avoir auparavant avec Militao et Rudiger, et le toujours fiable Nacho en doublure. Cette perspective arrange en tout cas le PSG, qui souhaite vendre Skriniar cet hiver afin de ne pas se retrouver dans une situation de prêt. Le montant demandé pour un transfert sec pourrait n’être que de 15 millions d’euros, car il faut garder de la marge pour offrir un salaire conséquent au Slovaque, à qui le PSG a fait un pont d’or à 10,5 millions d’euros par saison à l’été 2023.