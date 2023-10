Le Qatar viré du PSG, après Benzema c'est Paris qui paie

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Les récents événements qui ont lieu en Israël et en Palestine ont quelques répercussions dans le monde du football. Chez certains politiques, on vise même le PSG, propriété du Qatar.

Ces derniers jours, Karim Benzema a été attaqué très violemment par certains politiciens après un tweet de soutien au peuple palestinien du joueur français. Le Ballon d'Or a même été accusé de proximité avec les Frères Musulmans et de soutien caché à l'action du Hamas. Un mouvement qui serait financé par... le Qatar. Le même Qatar qui est le propriétaire du PSG. Un effet domino qui fait dire à des hommes politiques très prompts à s'emparer du sujet pour s'engouffrer dans la polémique, que le pays de la péninsule arabique devrait même quitter au plus vite du club de la capitale dont il est le propriétaire depuis 2011. C'est en tout cas l'avis fort de Philippe Tanguy, député du Rassemblement National.

Le Qatar plus à sa place en France ?

Dans des propos rapportés par Le Figaro, le politicien d'extrême-droite n'a pas fait dans la dentelle, s'en prenant au Qatar et invitant le sport français à réagir très rapidement. « Il faut remettre en cause le fait que le Qatar possède le PSG, en tout cas qu'il soit actionnaire majoritaire et décideur, pour une simple raison: c'est un moyen d'influence considérable. Il faut un examen de conscience des dirigeants français pour rétablir une grande prudence dans le pouvoir qu'a le Qatar. Ça fait des années qu'on déroule le tapis rouge dans la vie politique française, mais également dans la vie économique du pays aux investissements qataris. On sait par ailleurs que le Qatar finance pourtant des mouvements terroristes comme le Hamas », a notamment précisé Philippe Tanguy, qui pense que la donne doit changer et que le Qatar doit être sanctionné pour ses liens avec certains groupes terroristes.

Reste à savoir cependant si ce coup de gueule sera entendu, alors que l'Arabie saoudite pourrait, elle, s'offrir l'OM dans les prochains mois. Sauf surprise, le Golfe n'a pas vraiment prévu de ralentir la cadence en Europe alors que les investissements sont massifs, et pas que dans le football. Le Qatar tient presque à bout de bras plusieurs secteurs de l'économie française, que ce soit dans l'immobilier, le cinéma, les chaines hôtelières, les grands magasins, le monde du luxe et l'énergie. Rien que ça.