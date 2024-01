Le PSG y croyait, ce désastre sèchement recalé

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Recruté libre l'été dernier par le PSG, Cher Ndour ne vit pas l'expérience souhaitée dans la capitale. L'Italien pourrait même déjà être prêté cet hiver au mercato.

Le PSG avait tenté un coup l'été dernier au mercato en recrutant Cher Ndour en provenance du Benfica. Le milieu de terrain était censé apporter un peu de volume de jeu dans la rotation des Franciliens. Mais voilà, le joueur de 19 ans n'apporte pas satisfaction à Luis Enrique et n'a joué que 25 minutes depuis son arrivée au PSG. Bien trop peu pour lui et un départ est désormais envisagé. Pas dans le cadre d'un transfert définitif, mais bien un prêt sans option d'achat si possible. Quelques clubs sont apparemment intéressés même si l'on sait déjà qu'une option vient de tomber à l'eau au plus grand désespoir de Luis Campos.

Cher Ndour, un club dit non au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par cher🤹🏽 (@cher.ndour)

Selon les informations d'A Bola, le SC Braga, un temps annoncé comme intéressé, ne recrutera pas Cher Ndour. Le 4e du championnat portugais ne souhaite tout simplement pas recruter de milieu de terrain et passe donc son tour, même si le groupe QSI est actionnaire de la formation du nord du Portugal. Ndour devra encore patienter avant de trouver un nouveau point de chute. Peut-être pourra-t-il grappiller quelques minutes ce dimanche en Coupe de France face à l'US Revel ? Luis Enrique devrait faire tourner son effectif même si l'Espagnol voudra assurer la victoire le plus rapidement possible. Ensuite, l'heure du départ sera sans doute venue pour Cher Ndour. Outre Braga, Besiktas est aussi annoncé comme un point de chute pour l'international Espoirs italien, encore sous contrat au PSG jusqu'en juin 2028. Reste à savoir où les Turcs sont prêts à aller pour Ndour.