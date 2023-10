Le PSG vise une pépite espagnole à 30 millions d'euros

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A l’affût de très gros coups avec les joueurs libres, le PSG lorgne sur la pépite Nico Williams, en fin de contrat avec Bilbao en juin prochain.

Après avoir recruté Milan Skriniar ou encore Marco Asensio pour zéro euro l’été dernier, le Paris Saint-Germain veut continuer à recruter des joueurs libres de tout contrat. Lors du prochain mercato estival, le club de la capitale pourrait se lancer sur plusieurs joueurs dont le bail expire en juin 2024. Parmi eux, Nico Williams. A en croire les informations du compte @PSGInside_Actus, le club de la capitale est très intéressé par la pépite de l’Athletic Bilbao. Du haut de ses 21 ans, le jeune espoir de la Roja (10 sélections) s’est déjà imposé comme l’un des meilleurs joueurs de la Liga à son poste d’ailier droit.

Depuis le début de la saison, il totalise déjà 4 passes décisives en 5 matchs disputés et le PSG a flashé sur cette pépite que Luis Enrique connait par cœur. Mais la concurrence sera très ardue pour un joueur libre de cette qualité : le Real Madrid et Chelsea sont également sur les rangs pour recruter le frère d’Inaki Williams. Par ailleurs, le compte insider nous apprend que le Paris Saint-Germain lorgne d’autres pistes de joueurs en fin de contrat et notamment Wilfried Ndidi.

Ndidi et Fofana également sur les tablettes du PSG

Le milieu défensif nigérian de Leicester n’a aucunement l’intention de rester en deuxième division anglaise et quittera sans doute le club à la fin de la saison. Le PSG espère profiter de l’aubaine pour le récupérer gratuitement mais là aussi, il y aura forcément une grosse concurrence pour Paris. Enfin, le média indique que le nom de Youssouf Fofana est également sur les tablettes parisiennes. Lui aussi en fin de contrat en juin 2024, le vice-capitaine de l’AS Monaco a justement ouvert la porte au Paris Saint-Germain dans une interview diffusée dimanche soir par Canal +. Reste maintenant à voir quelles seront les dossiers prioritaires de l’état-major francilien lors du prochain mercato estival.