Le PSG vise un milieu à 120ME, c'est une surprise

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le milieu défensif de Benfica Joao Neves affole toute l'Europe. A 19 ans, il est l'une des grandes promesses au poste en Europe. Le PSG rêve de l'attirer dès cet été mais le prix demandé par Benfica refroidit déjà les Parisiens.

Il est le futur crack du football portugais au milieu. Joao Neves est un jeune homme très pressé. A 19 ans seulement, il est devenu l'un des cadres de Benfica. En moins de deux ans, il a déjà disputé 75 matchs avec le géant portugais. Ce milieu défensif a fait forte impression, gagnant logiquement sa place dans la liste du Portugal pour l'Euro 2024. Il est d'ailleurs entré en jeu contre la Turquie samedi. Une progression fulgurante qui attire les plus gros clubs européens et notamment le PSG. En quête de milieux défensifs solides, le club parisien doit cependant se battre avec Arsenal et Manchester United entre autres dans ce dossier.

Benfica veut 120 ME, le PSG lui donne 75 ME

Mais, Benfica ne compte pas brader son joyau aussi facilement. Le club de Lisbonne a fixé la clause libératoire de Joao Neves à 120 millions d'euros et il ne le lâchera pas pour une somme inférieure. Le PSG a pourtant d'autres projets en tête selon le célèbre journaliste Ben Jacobs. En effet, les Parisiens pensent offrir plutôt 75 millions d'euros pour le jeune joueur portugais. Ils sont d'autant plus sereins que, selon Jacobs, Arsenal et Manchester United ne sont pas prêts non plus à payer la clause de 120 millions d'euros.

João Neves is in high demand, but Benfica want his €120m release clause paid.



PSG hold a serious interest, but will only consider a bid at around €75m.



Arsenal and Man United also tracking Neves but have no plans to trigger the clause or pay anywhere close.🇵🇹 pic.twitter.com/HzqlxsuNHd — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 22, 2024

Pour obtenir Neves, dans le giron de l'influent agent Jorge Mendes, le PSG a trouvé l'astuce. Selon le journal portugais Record, le club parisien proposerait en plus des 75 millions d'euros deux joueurs. Il s'agit de Renato Sanches, formé à Benfica d'ailleurs, et Carlos Soler. Deux indésirables qui auront du mal à séduire le club lisboète, notamment Sanches souvent blessé et en échec à Paris puis à la Roma. Le salut parisien viendra sans doute du joueur. Sous contrat jusqu'en 2028, Joao Neves vient de refuser une offre de prolongation. L'été sera donc tendu du côté de Benfica, au PSG de savoir patienter pour en profiter à terme.