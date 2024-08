Mbappé attaque le PSG et exige 55 millions d'euros

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Cette fois, l'affrontement entre Nasser Al-Khelaifi et Kylian Mbappé est frontal. Le joueur français du Real Madrid a lancé une procédure une afin de réclamer 55 millions d'euros au Paris Saint-Germain.

La mère de Kylian Mbappé avait récemment laissé entendre dans une interview qu'elle espérait que le PSG allait rapidement régler le souci financier avec son fils afin que les choses ne dégénèrent pas. Mais à en croire Le Monde, Fayza Lamari n'a pas été entendue, car le quotidien révèle que le 8 août dernier, le joueur a saisi la commission juridique de la LFP afin d'obtenir les salaires et primes que les champions de France devraient à Kylian Mbappé. Dans le même temps, le nouveau joueur du Real Madrid a également alerté l’UEFA par l’intermédiaire de la Fédération française de football. Kylian Mbappé réclame 55 millions d'euros au PSG, une somme composée d'une partie d’une prime à la signature qui n'a pas été payé en février dernier, ainsi que ses trois derniers mois de salaire au Paris Saint-Germain et différentes primes liées à l'éthique.

Mbappé ne laissera rien au PSG

Kylian Mbappé a tenté de trouver un accord à l'amiable avec les dirigeants du PSG, mais face au refus de Nasser Al-Khelaifi de verser le moindre centime, le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale a décidé de porter l'affaire sur le front juridique. On s'en souvient, la fin de l'ère Mbappé à Paris avait été calamiteuse, avec en point d'orgue, le clash bruyant entre le président qatari et son joueur juste avant le coup d'envoi de la rencontre entre le PSG et Toulouse au Parc des Princes. Reprochant à Kylian Mbappé de ne pas l'avoir remercié lors de sa vidéo annonçant son départ, Nasser Al-Khelaifi avait en réponse eu droit aux remarques de son joueur concernant ses salaires impayés.

Primer tituló con el mejor club del mundo !!!! Vamos por más !!!!

¡HalaMadrid! 🤍🤍🤍 @realmadrid pic.twitter.com/ruksazaB8U — Kylian Mbappé (@KMbappe) August 14, 2024

Tout cela remonte également à l'été 2023, lors le patron qatari du Paris Saint-Germain avait envoyé son attaquant vedette dans le loft suite à la décision de ce dernier de ne pas prolonger son contrat et de partir libre. Un accord avait été trouvé entre les deux camps à la fin du mois d'août, et c'est depuis cela que le flou est total. En lançant cette action, Kylian Mbappé a décidé de tout mettre sur la table, quitte à prolonger la haine de certains supporters du PSG à son encontre.