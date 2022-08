Le PSG victime du Barça, énorme scandale en vue ?

Le PSG et Manchester City profitent depuis quelques années d'une nouvelle puissance financière redoutable. Et ça ne plait pas forcément à tous les clubs, le Barça en tête.

Depuis 2011 et son rachat par QSI, le PSG a changé de dimension. Le club de la capitale peut profiter de moyens presque illimités. Idem pour Manchester City. Les deux clubs tentent tant bien que mal de décrocher leur première Ligue des champions, sans réussite jusqu'à présent malgré des finales. Ces nouveaux riches ne plaisent pas forcément aux anciens, qui se liguent pour se plaindre auprès des organismes, dont l'UEFA. Il y a quelques mois, alors que le fair-play financier était en vigueur, le Barça a apparemment joué de vice pour tenter de faire du tort au PSG et à Manchester City. C'est du moins ce qu'annonce le journaliste Simon Kuper.

A Barcelona official attempted to bribe a UEFA official to investigate #ManCity and PSG over FFP breaches in February 2020. "Is there anyone in your FFP department we could pay?" the Barcelona official said during a meal, according to a book by @KuperSimon via @TheAthleticUK.